日本改變“台灣有事”說　劉燈鐘：尋求穩定

金門大學海洋與邊境管理學系副教授劉燈鐘。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月1日電（記者 方敬為）日本外務大臣岩屋毅日前訪華，公開表示，不認同前日本首相安倍晉三的“台灣有事”說。金門大學海洋與邊境管理學系副教授劉燈鐘接受中評社訪問表示，日本長期在政治及安全傾向美國，但最近包括駐沖繩美軍的調動，還有總統當選人特朗普的不確定因素等，間接透露美方正轉移調整東亞戰略部署，日本陷入焦慮，轉圜對中國關係，以尋求外部形勢穩定。



劉燈鐘，政治大學“國家發展研究所”法學博士，現任金門大學海洋與邊境管理學系副教授、中華卓越青工總會會長。研究專長包括中國大陸研究、兩岸關係、政黨與選舉、國際治理。



日本外相岩屋毅去年12月25日赴中國訪問，接受媒體專訪時，回應“台灣有事就是日本有事”的說法，直接表示，“不喜歡這個說法”，台灣應該是“無事可做”，而不是“有事”。台灣是日本重要且有淵源的友人。但是，日方始終堅守日中建交時的共同聲明精神，堅信台灣與中國大陸的問題必須透過對話和平解決。到處提及“有事、有事”這個詞，這是不妥的。



針對岩屋毅公開否定“台灣有事就是日本有事”，劉燈鐘表示，相關宣示代表日本官方正在設法調整與中國的關係，畢竟安倍晉三的論述等於直搗中方的核心利益，挑戰底線原則，也因此讓中日關係陷入低點，所以日本現任外務大臣的表態，無疑是向中國遞出橄欖枝，包括表達對相關論調的不認同，並強調堅守中日建交共同聲明的精神，都是改善中日關係的重要起手式。

