練鴻慶：藍白都不能落單　以免被民進黨圍毆

台灣新故鄉智庫協會研究員練鴻慶接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月1日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉貪遭起訴求重刑，日前出庭時宣布將請辭黨主席，並請民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌幫忙。民眾黨智庫、台灣新故鄉智庫協會研究員練鴻慶接受中評社訪問表示，無論誰當民眾黨主席，他認為藍白合的趨勢不能改變，藍、白都不能落單，以免被民進黨圍毆，否則今日民眾黨、明日國民黨。



練鴻慶表示，無論是黃國昌或是誰接任民眾黨主席，藍白合作的趨勢不會改變，民眾黨、國民黨都不能落單，讓民進黨去圍著打，民眾黨若落單將會很辛苦，而國民黨也需要與民眾黨的合作，尤其是“國會”藍白合的大趨勢，不會改變。



練鴻慶，出生於台中，台北大學經濟學研究所碩士，曾任國民黨文傳會副主委、國民黨籍基隆市長謝國樑幕僚等，現為民眾黨籍、台灣新故鄉智庫研究員、律師。



練鴻慶指出，平心而論，對於2024大選藍白破局，國民黨很多支持者對柯文哲是不諒解的，因此國民黨也必須面對藍營支持者不願相挺柯文哲的情感。國民黨可不必訴諸挺柯，但可訴諸主張台灣的檢察系統機關要中立。



練鴻慶向中評社說，如今台北地檢署對在野黨的打擊、黨內運作全部掌控，在民進黨執政下的檢察機關，對在野黨進行如此對待，“今日民眾黨，明日國民黨”，國民黨必須要重視。馬英九政府時期也不會這樣對待民進黨，但為何民進黨執政時，檢察機關就會這樣？



如何看誰接任民眾黨主席，以及民眾黨的未來？練鴻慶說，柯文哲既然已宣布要辭職，但柯文哲並非真正已指定接班人，還是要看黨的整個運作，誰來選上黨主席。