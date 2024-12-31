高院撤銷周玉蔻限制出境　但離境前後須陳報

周玉蔻。（中評社 資料照） 中評社台北12月31日電／媒體人周玉蔻、蔡玉真被控誣指前中姐張淑娟涉緋聞，台北地方院各判1年6月徒刑並裁定限制出境。2人提抗告，台灣高等法院認定，無事證足認2人有逃亡動機等，撤銷原裁定，但2人出境前後均須陳報。



全案緣於，周玉蔻、蔡玉真於2022年9月間指稱前中姐、前華航空姐張淑娟為中國國民黨籍台北市長蔣萬安父親蔣孝嚴“晶華飯店緋聞案”女主角。張淑娟提告後，台北地檢署依加重誹謗、違反個人資料保護法等罪起訴周玉蔻、蔡玉真。



台北地方法院認為周玉蔻、蔡玉真態度不佳，11月26日依個資法的非公務機關非法利用個人資料罪，各判1年6月徒刑，同時也裁定周玉蔻、蔡玉真自11月26日起限制出境、出海8個月。



周玉蔻、蔡玉真不服遭限制出境、出海，提起抗告，案件由台灣高等法院審理，日前撤銷原裁定。



高院表示，本案目前已經上訴由高院審理中，經由合議庭審酌卷內2人歷次到庭的情形及她們涉案情節，認定2人若有出境正當理由，應於預訂機票、船票7日前先向高院陳報出境及返台計劃與時程，並應於返台入境後7日內再行向高院陳報，即足以替代限制出境、出海。



高院指出，周女及蔡女所犯非屬強制辯護的3年以上有期徒刑重罪；而且2人自偵查起，歷次偵訊、準備程序、審理期日均遵期到庭，也未曾有因案通緝紀錄。

