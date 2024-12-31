柯文哲二度交保北檢抗告　卷證提實質影響力

民眾黨主席柯文哲30日交保步出北院。（中評社 資料照） 中評社台北12月31日電／台北地方法院29日更裁台灣民眾黨主席柯文哲以新台幣7千萬元交保，須接受科技設備監控。台北地檢署以柯有實質影響力，交保在外恐影響被告及證人，今天下午5時30分依法提出抗告，爭取再度羈押柯文哲。



台北地檢署聲明全文如下：



針對法院就柯姓等4名被告交保裁定，於今(31)日下午5時30分，依法提出抗告。茲將抗告理由簡要說明如下：



一、 原裁定認定柯姓被告等4人犯罪嫌疑確屬重大，若經判決有罪確定，重刑可期，可能伴隨高度逃亡風險，故除諭知被告等提出鉅額交保金額外，並命被告等均應接受如原裁定所示之科技設備監控，此固可降低被告等逃亡之風險，惟於被告等行動自由未受拘束之情形下，仍非屬100%之無風險措施，且對於防止被告等與他共同被告及證人間之接觸、串證行為，亦難起效用，而有妨害將來審理發現真實之訴訟目的。



二、 沈姓、應姓被告於偵查初期即有逃亡之事實，且沈姓被告於“國內”資金壓力沉重，於“國外”復有投資置產，足認渠等均有高度逃亡可能，一旦發生逃亡情事，不僅妨害審判程序與真實發現，更嚴重斲傷司法公信力。



三、 原裁定指摘被告許Ｏ瑜於本案起訴事實之涉案情節不明乙節，檢察官於抗告書再度強調被告許Ｏ瑜並非柯姓被告口中所稱之“愛玩的小朋友”，而是負責為柯姓被告處理私密行程及保管財務、收受金錢之重要角色。綜觀偵查中發現：



(一) 柯姓被告於2022年10月24日，在市長辦公室內踩著飛輪見證人邱Ｏ章，邱Ｏ章將陳Ｏ助委託代為轉送之現金新台幣（下同）300萬元，放在市長室地板上，離去後，柯姓被告即將上開款項交與被告許Ｏ瑜處理。



(二) 眾望基金會於2022年12月初存入之150萬元款項，業據證人即被告李Ｏ宗任職北捷公司董事長之秘書范Ｏ琪證述，係被告許Ｏ瑜將現金150萬元拿至北捷公司樓下交付證人范Ｏ琪。



(三) 柯姓被告於2023年3月間，親自前往台北市中正區醒吾大樓拜會證人“悟ＯＯ天禪師”之悟ＯＯ天，並帶走悟ＯＯ天交付裝有現金1,000萬元之皮箱，柯姓被告收受該1,000萬元現金後，亦交付被告許Ｏ瑜保管，被告許Ｏ瑜再依柯姓被告指示之金額，逐筆交付被告李Ｏ宗、李Ｏ娟，以處理新故鄉協會之事務。



(四) 以上事證，可認柯姓被告收受鉅額現金款項後，多直接交給被告許Ｏ瑜保管，並做後續運用處理。被告許Ｏ瑜於犯罪事實中之角色，舉足輕重。且被告許Ｏ瑜係柯姓被告教唆逃亡在外，犯罪細節尚待緝獲後釐清查明，兼衡以現今科技發達，渠等亦可能利用通訊軟體或透過第三人作為串證管道，故為防止勾串，即有羈押柯姓被告之必要。



四、 本案柯姓、沈姓、應姓等被告之實際權勢及實質影響力，均為公眾週知之事實，倘渠等交保在外，恐影響共同被告及本案重要證人之陳述。例如，某證人曾於偵查中具結證述工作簿“wen”就是柯姓被告等語，惟該證人於柯姓被告交保後接受媒體採訪時，卻否認此情，顯見該證人前後陳述不一致，即為適例。



五、 本署為審判程序之順利進行，確保發現真實，依法提出抗告。