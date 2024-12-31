北檢駁逼柯請辭　黃國昌：丟光檢察官的臉

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月31日電／北檢昨天駁斥逼迫台灣民眾黨主席柯文哲請辭黨主席的說法。民眾黨“立委”黃國昌今天指出，北檢先前傳喚80幾名民眾黨公職就是在布局，現在是內行人講外行話，丟光檢察官的臉，並痛批檢方伸手干預政黨活動。



民眾黨主席柯文哲二度交保，但檢方持續抗告，民眾黨“立委”黃國昌、黃珊珊都質疑此舉逼柯文哲請辭黨主席。但北檢昨天透過聲明指出，媒體報導某政黨人士批“北檢真正目的逼柯辭黨主席”、“布下不辭職就羈押的局”，均屬不實誤導，嚴重混淆視聽。是柯文哲主動提出辭黨主席，檢察官未表達任何意見。



民眾黨“立法院”黨團今天舉行記者會，並於會後接受媒體訪問。媒體詢問，如何看待北檢昨天發聲明指是柯文哲主動辭黨主席，並批評“某政黨人士”嚴重扭曲事實應予澄清，不要帶風向斷章取義。



黃國昌表示，北檢就是在布一個很大的局，之前先傳喚80幾名民眾黨公職及黨工，就已經莫名其妙。後來檢察官在羈押庭時則稱柯文哲若仍是黨主席，與黨工有公務往來，怎麼知道是談公務還是串證。



黃國昌痛批，他當時坐在法庭旁聽，聽得怒火中燒，何時台灣的民主政治給予檢察官這種權勢，直接把手伸入干預政黨活動。請北檢不要內行人講外行話，把檢察官的臉都丟光，根本是傷害司法信譽。黃強調，北檢用這種手段，民眾黨不僅不會屈服，還會更團結。

