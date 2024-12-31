北檢抗告爭取再押柯文哲　民眾黨轟政治辦案

柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北12月31日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城圖利案，台北地檢署求重刑28年6個月，台北地方法院29日更裁以新台幣7千萬元交保，另需戴電子腳鐐、限制住居。北檢不服在31日下午5點半提出抗告，爭取再度羈押。對此，民眾黨痛批，北檢政治辦案斧鑿斑斑，玩弄司法追殺柯文哲、迫害民眾黨，究竟要到何時才肯作罷！



北檢在下午5點半正式提出抗告，主要理由為柯文哲、威京集團主席沈慶京、中國國民黨籍台北市議員應曉薇等被告之實際權勢及實質影響力，均為公眾週知之事實，倘渠等交保在外，恐影響共同被告，及本案重要證人之陳述。例如，某證人曾於偵查中具結證述工作簿“wen”就是柯姓被告等語，惟該證人於柯姓被告交保後接受媒體採訪時，卻否認此情，顯見該證人前後陳述不一致，即為適例。



民眾黨在傍晚6點14分發出聲明表示，北檢從9月開始設局不讓柯文哲請辭，如今又以“有實質影響力”要繼續羈押柯文哲，政治意圖昭然若揭。柯文哲已公開允諾會辭去黨主席職務，並同意提高保釋金額及配戴電子監控腳鐐，坦然面對司法，北檢如此擔心柯文哲與證人串證翻供，就是對自己耗盡心力查4個月所寫的起訴書沒有信心。



民眾黨說，29日的羈押庭上，北檢冷飯熱炒、重複跳針，卻未拿出更多符合羈押要件的具體事證，合議庭的裁定理由已清楚顯示，起訴書沒有提到原柯隨行秘書“橘子”許芷瑜涉案情節，且應由檢方傳喚橘子到案，未到案並非羈押柯文哲的理由，然北檢仍一意孤行，不肯罷休。



民眾黨強調，北檢一再提出抗告，甘願淪為執政黨的鷹犬，北檢檢察長王俊力在桃檢二度簽結鄭文燦案，現在想盡辦法要押柯文哲，在賴“總統”主政下司法淪為政治打手，重創台灣人民對司法信心。



柯文哲涉京華城圖利案、政治獻金案，台北地方法院原裁定柯文哲新台幣3千萬元交保。台北地檢署抗告成功，北院29日重開羈押庭，裁定柯文哲以新台幣7千萬元交保，另外需戴電子腳鐐、限制住居、限制出境和出海8個月。