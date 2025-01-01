中評鏡頭：繁華成都春熙路　網紅爭奇鬥艷

春熙路商圈常有網紅在街上跳舞唱歌直播。（中評社 張嘉文攝） 中評社成都1月1日電（記者 張嘉文）四川成都是中國大陸十大古都之一，而來到成都，必定前往打卡的街道就是位於市中心的春熙路，該區是成都最具代表性的商業街，也是成都的時尚中心之一。近年來更成為網紅齊聚的爭奇鬥艷處，連店家為了攬客都得使出渾身解數，請來小哥哥、小姐姐們不斷電地跳舞，讓整個春熙路無時無刻都熱鬧非凡。



“眾人熙熙，如享太牢，如登春台。”這段描述商業繁華、百姓熙來攘往、盛世升平景象的句子，是成都春熙路得名的由來。春熙路商圈是由春熙東路、春熙西路、春熙南路、春熙北路四條步行街組成，來這裡逛街，吃當地美食，是遊客來到成都必做的一件事。



春熙路的前身是一條窄街小巷，貫穿其中的東大街是老成都最為繁華的街道，周圍為清朝時代的衙門。1924年，當時的四川省督辦楊森下令拆除舊衙門，興建南北一條街，最初根據他“森威將軍”的頭銜命名為“森威路”。



後來人們取老子《道德經》中“眾人熙熙，如登春台”的句子，改名為“春熙路”，以描述這裡商業繁華、百姓熙來攘往的景象。春熙路距今已有百年的歷史，所以又被稱百年金街。



近年來網紅文化盛行，春熙路也成為網紅直播的首選，尤其是假日，春熙路商圈常可看到網紅在街道上開直播唱歌、跳舞，除了吸引網路關注外，在人來人往的春熙路上，也能更打響自己名號，成為春熙路商圈的另外一種獨特風景。



也由於春熙路商圈是一級商業戰區，該處店家為了吸引顧客眼球，也紛紛仿效網紅，找來小哥哥、小姐姐們不斷電跳舞，帶動熱鬧氣氛，還有直接在店門口直播帶貨，店員扮成吉祥物攬客等等，都讓春熙路無時無刻都充滿歡樂氛圍。