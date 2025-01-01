中評關注：後柯誰也不服誰　柯P搶時間喬事

柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北1月1日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城圖利案，雖以高額新台幣7千萬元交保，但台北地檢署仍不服提出抗告。柯文哲面臨隨時會再被關進去的不確定性，且柯口中的“請辭讓黃國昌‘幫忙’”，在黨內已有不同意見，柯文哲勢必得抓緊時間闡明心意，否則放任黨內互鬥下，民眾黨勢必會遭到裂解。民眾黨將在1日下午3點召開擴大中央委員會議，或有重大變數。



北檢一再以“實質影響力”的說法對柯文哲任民眾黨主席恐串證提出抗告、認有羈押必要，這讓柯文哲不得不在日前的羈押庭上說出“我必須要辭黨主席，請黃國昌幫忙”，並押上“1週內請辭”的時程。



頓時，民眾黨內捲舉千堆雪，黨公職可說都慌了手腳，最後還是“以拖待變”，因為誰都沒辦法替柯文哲解釋“幫忙”究竟是欽點接班人，還是處理後續黨主席改選程序。如民眾黨籍“立委”林國成、吳春城均認為柯文哲並未“欽點”黃國昌接掌民眾黨主席，這也讓外界解讀是否民眾黨內有另外一股力量，在阻攔黃國昌接下民眾黨重擔。



再加上，民眾黨“立委”黃珊珊也在黨內面臨“被卡”的事蹟，外傳黃珊珊有意爭取隨中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜在1月20日赴美，但黃因處於停權狀態，怕引起反彈而作罷；民眾黨創黨元老蔡壁如也直言“遭‘擋壁派’阻擋回黨中央”。可以看出後柯文哲時代已陷入黨內暗潮洶湧的境地，只要柯文哲沒有明示下一步怎麼走、該怎麼做，無論如何都有雜音、誰也不服誰。



北檢如今已向高院再提抗告，柯文哲究竟能否如同前兩次般幸運獲得自由，結果未定，只要柯文哲再被關進去，民眾黨上上下下都將只能是“柯文哲是唯一的民眾黨主席”，無法有進一步定調，因民眾黨中央委員林富男日前已表態定錨了。民眾黨1日下午3點將召開擴大中央委員會議，屆時柯文哲若沒有“明示”下一步，民眾黨內勢必殺成一團，而柯文哲或是想搶時間處理這些棘手的黨內問題。