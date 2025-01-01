盧秀燕新年願景要做全台尚勇

台中市長盧秀燕元旦升旗致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月1日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天主持市府前元旦升旗典禮，致詞提及，台中市在去年底在各大機構民調拿下第一，歸功於市民朋友及公務同仁的努力，讓台中市成為“台灣尚勇”，新的一年她期待這股氣勢能延續下去“繼續勇、一直勇”，要做台灣尚勇、台中尚勇！



台中市政府1日上午在府前廣場舉辦2025年元旦升旗典禮，盧秀燕率局處首長登台向青天白日旗致意，國民黨籍“立法院副院長”江啟臣、藍委楊瓊瓔、廖偉翔、黃健豪等民代也出席響應。盧秀燕並首次在大跳“台灣尚勇”應援舞，獲得現場滿堂彩。



盧秀燕致詞表示，今天新年元旦，雖然天空飄雨，但看見許多市民仍不畏風雨參加元旦升旗典禮，讓人感動，也對新的一年充滿信心和希望。回顧過去的一年，台中人的表現實在太好，台中市在去年底的各項民調都拿下6都第一名，也被評選為全台22縣市最幸福的城市。



盧秀燕說，幸福得來不易，她要特別感謝本市超過5萬名的公教警消同仁，用心施政和服務，讓市民有感，也要感謝“立法委員”全體市議員的指導和協助，最後要感謝各行各業286萬全體市民家人的努力，讓台中快速進步、發光發熱，既然2024年台中成為全台最幸福的城市，那麼2025年也要繼續幸福。



盧秀燕進一步說，展望新的一年，要繼續推動捷運路網建置，台中現在衹有一條捷運綠線，為了因應未來龐大的自建捷運工程，她在此宣布台中市捷運工程局今天將正式成立。另外數位治理局也更名為“數位發展局”，擴大推動台中市數位發展。



盧秀燕並強調，今年起將有許多重大建設陸續落成啟用，包括豐原、清水、太平、北屯等區國民暨兒童運動中心；台中海洋館、國際會展中心等指標工程，都展開大規模內部裝修，準備開館營業，總之，從今年到明年，台中的重大建設會不斷開花結果，也兌現她競選時的政見承諾。各位市民家人，過去一年，因為大家的好表現，台中成為台灣尚勇，今年台中要繼續勇、一直勇、台中尚勇，大家一起加油，祝大家新年快樂，“台中什（蛇）麼都讚”。