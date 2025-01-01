朱立倫：中華文化是本　中華民族是根

國民黨舉辦元旦升旗典禮。（照片：朱立倫臉書） 中評社台北1月1日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨主席朱立倫1日在國民黨中央元旦升旗典禮上表示，2024在賴清德主政下，就是鬥！鬥在野黨、鬥兩岸，造成台灣動盪、全民受害。今天是“中華民國”114年的元旦，我們要牢記，我們的“國家”就是“中華民國”，中華文化是我們的本，中華民族是我們的根。



朱立倫強調，在兩岸交流過程當中，我們要能從求同存異，進一步到求同尊異。兩岸的同為中華民族，同屬中華文化；兩岸的異是政治制度的差異。不要忘了，兩岸同文同種，同為中華民族，同享中華文化，差異就在政治制度，我們求同尊異，兩岸才能夠和平！



朱立倫致辭全文如下：



今天是“中華民國114年”的元旦，也是2025年的新年。我們團聚在一起，共同慶賀元旦，新年快樂。我們期待2025是光明的一年，2025是歡樂的一年，2025是豐收的一年。



走過2024，國民黨贏回“國會”最大黨。我們非常的團結，在“國會”當中，54席黨團成員團結一致，不但選出“立法院長”韓國瑜、副院長江啟臣，更是團結一致為全民、福國利民的法案打拚。



同樣的，“中央”跟地方更是團結一致，15位縣市長，包含台北市長蔣萬安跟各縣市長，大家團結努力，為全民所期待的重大建設，所有長輩、年輕人關心的議題全力以赴，做好為民服務的工作。



2024歲末的最後一個月，“立法院”在民進黨暴力杯葛之下，國民黨團“立委”團結一致，讓25年未修正的財劃法順利通過。昨天更是在民進黨反對之下，長者最關心的80歲以上免巴氏量表順利通過。這些都是國民黨“立院”黨團跟地方政府團結一致努力展現的成果。



2024年，台灣在民進黨、尤其是“賴政府”之下，只能用一個字來形容，就是鬥！“賴政府”和民進黨鬥在野黨、鬥全民、鬥兩岸、以雙少數鬥多數，造成國內動盪，全民受害！