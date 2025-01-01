朝野衝突嚴峻　賴清德：邀韓國瑜喝咖啡

賴清德。（“總統府”提供） 中評社台北1月1日電（記者 鄭羿菲）針對台灣內部朝野衝突嚴峻，是否邀政黨領袖喝和解咖啡？賴清德1日在元旦談話後回應媒體提問時並未提及藍白政黨主席，他僅表示，團結朝野的方式之一，就是邀請中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜率朝野代表訪美出席美國總統當選人特朗普就職，也將在韓國瑜率團出訪前，邀請他們到“總統府”喝咖啡、聊“國事”。



賴清德在1日上午發表完元旦談話後，接受媒體訪問，媒體問及，因為“國會”朝小野大，通過許多爭議性高的重大法案，若朝野長期嚴峻對峙，民眾也會憂心，在新的一年是否有計劃邀請政黨領袖坐下來溝通，喝朝野大和解咖啡？



賴清德表示，身為“總統”重要的工作之一是團結朝野、化解分歧，讓大家能夠為國家的生存發展共同合作，也能夠達到社會安定及經濟的發展，但是方式有很多元。如此次他邀請韓國瑜率領朝野代表前往美國參加特朗普的就職典禮，就是其中一種。



賴清德說，他也打算在韓國瑜率領代表啟程之際，邀請他們到“總統府”來，大家一起喝咖啡，大家一起來聊聊“國家”大事、關心未來“國家”的發展，也希望大家能夠一起合作。



媒體問及，選罷法、財劃法後續如何進行救濟？有沒有可能進一步與在野黨溝通？什麼叫做“更大的民主”？



賴清德指出，在新的一年，他希望朝野都能深刻體認台灣當前外有強權威脅、內有諸多挑戰尚待面對。他衷心期盼朝野能夠團結和諧、共同合作，為了“國家”的生存發展，也為了社會的安定及經濟持續進步共同努力。



賴清德說，他所提到的“更大的民主”是指我們一定要守護民主憲政體制，“行政院”依照“憲法”有向“立法院”提覆議的權力，提供“立法院”再次審視的機會，其他憲政機關也有權提“釋憲”，讓“司法院”“憲法”法庭作出判決，來維護憲政秩序，明確憲政分際，也再一次鞏固民主憲政體制。



賴清德認為，另外一個面向是人民做主，人民才是“國家”的主人。針對“立法院”通過的法案，人民依法有選舉、罷免、創制、復決的權力，人民可以展現當家作主的精神，這就是他說的更大的民主。