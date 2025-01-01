傳柯文哲將請辭黨主席　小草不捨集結打氣

柯文哲1日中午與母親何瑞英前往新竹城隍廟拜拜。（中評社） 中評社台北1月1日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城圖利案，台北地檢署起訴求重刑28年6個月。柯文哲1日下午1點40分左右進入位於台玻大樓的民眾黨中央，親自主持下午3點的擴大中央委員會議，外界臆測柯文哲將當面請辭民眾黨主席，並討論推派代理黨主席等事項。



柯文哲1日一早8點穿著米色格子西裝、別著青天白日旗徽章，出門前往新竹台大醫院探視父親柯承發後，與柯媽到新竹城隍廟祈福，之後啟程返回台北，柯文哲的車輛從車道直接進入位於台玻大樓的民眾黨中央，並未在媒體前露面。



由於柯文哲可能正式請辭黨主席的消息，台玻大樓一樓擠滿了採訪的媒體記者，也有20多位柯文哲支持者擠在樓下直播，並互相聊天打氣，認為柯文哲在這個節骨眼不應該請辭黨主席，柯是精神指標，請假就可以了；也有支持者拉起“阿北你不是一個人，你有我們這群人”的布條為柯文哲打氣。



民眾黨中央委員擴大會議在下午3點展開，民眾黨“立委”黃國昌、陳朝姿、張啟楷吳春城、林國成、中央委員林富男、張凱鈞、江和樹、黃瀞瑩、民眾黨中評會主委李偉華等人都出席，不少人面對此番局面都神情嚴肅。民眾黨預計在下午4點結束會議，屆時可能由黨發言人出面轉述會議內容，柯文哲不會直接面對媒體。



民眾黨“立委”陳朝姿說，柯文哲是她心目中永遠的黨主席，但她還是要聽聽柯文哲心中想說的是什麼話。



民眾黨於2019年8月6日成立，柯文哲擔任黨主席，至今已近5年6個月。



柯文哲捲京華城弊案、政治獻金侵占案，台北地方法院原裁定柯文哲新台幣3千萬元交保。台北地檢署抗告成功，北院29日重開羈押庭，裁定柯文哲以新台幣7千萬元交保，另外需戴電子腳鐐、限制住居、限制出境和出海8個月。但北檢不服，在去年12月31日傍晚5點半以民眾黨創黨元老蔡壁如翻供為由，認為柯文哲未羈押恐有串證之虞再提抗告，台灣高等法院合議庭則持續閱卷中，最快下午有答案。