柯文哲元旦新竹探父拜廟　緊牽媽媽的手

柯文哲沿途緊牽著柯媽的手。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月1日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席柯文哲今日上午再度返回新竹探視因病住院的爸爸柯承發，民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠也到台大醫院新竹分院迎接柯，邱見到柯第一句話便祝福“新年快樂”。柯探父後便陪著柯媽何瑞英到新竹都城隍廟參香祈福，沿途有許多小草在旁高喊“加油”並表達祝福，兩人也回應頻說“謝謝”。



柯文哲今日上午獨自離開台北住處便搭車直奔台大醫院新竹分院探視柯爸，邱臣遠、民眾黨籍新竹市政府民政處長施淑婷、民眾黨新竹黨部主委李國璋都到場迎接，邱見到柯第一句話就是獻上新年祝福，柯也一一向在場守候迎接他的人握手致意，隨即進入醫院探視柯爸。邱等一行人在送柯進病房後也隨即離開，希望留給柯家獨處的空間。



柯文哲探視柯爸後便搭車載著柯媽到新竹都城隍廟參香祈福。新竹都城隍廟是柯媽經常前來參拜的廟宇，柯媽曾在柯去年12月27日首度交保後隔天，便被民眾目擊到該廟參拜。兩人參拜後，柯一路緊牽著柯媽的手，面對媒體詢問仍不發一語，但沿途有許多小草在旁喊“加油”並表達祝福，兩人都會親切回應並說聲“謝謝”。



兩人參香祈福後，柯媽便搭著柯文哲的座車返回台大醫院新竹分院，柯媽下車時，柯坐在車上凝視柯媽，似乎有些不捨，因為柯回台北後就會召開民眾黨中央委員會議可能請辭黨主席，且面對台北地檢署的第二次抗告，高等法院裁定結果最快也將在下午出爐，若再被高院發回地院更裁，柯得再回北院重新召開接押庭。