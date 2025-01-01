柯文哲請辭民眾黨主席　黃國昌代理黨魁

台灣民眾黨主席柯文哲今天前往新竹城隍廟參拜後，到中央黨部主持擴大中央委員會議，會中宣布請辭黨主席。(中評社 盧誠輝攝) 中評社台北1月1日電（記者 鄭羿菲）因京華城容積等案涉貪遭起訴求刑28年6個月的台灣民眾黨主席柯文哲1日下午宣布請辭黨主席，民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌擔任代理黨主席。



台北地檢署不服民眾黨主席柯文哲再獲交保，昨日二度提抗告。民眾黨1日下午3時在中央黨部舉行擴大中央委員會，討論1小時後，中央委員江和樹稍早出面證實，柯文哲確定辭職，“大家都是挽留，但還是要面對司法，因為高院沒有裁定，在等主席最後決定。”



江和樹說，柯文哲確定離開，但柯文哲是終身黨員也是終身志工，相信柯文哲精神永遠留在民眾黨，現場推舉代理主席，他第一個舉手支持黃國昌，15個中央委員有14個同意，“只有黃國昌沒有舉手”，代表一致通過。



他並透露整個狀況很低迷，“裡面全部都是大哭了”，秘書長講話都沒有辦法講，很不捨。



民眾黨下午3時舉行擴大中央委員會，由柯文哲親自主持，流程包括主席致詞、討論事項、臨時動議，最後進行主席結語，與會成員包括中央緊急應變小組成員、民眾黨中央委員及一級正副主管，場外則聚集約20名支持者，紛紛喊話柯文哲請假不請辭。



根據民眾黨章第16條規定，“黨主席請辭或因故無法執行職權時，由中央委員互推一人代理之。如所餘任期超過1年，應於出缺後6個月內完成補選，其任期至原黨主席之任期屆滿之日”。