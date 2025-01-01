柯哽咽拒榮譽主席　等清白走大門進來

柯文哲辭黨主席之前，前往新竹探視父親、拜城隍廟。(中評社 盧城輝) 中評社台北1月1日電／台灣民衆黨1日下午3時在中央黨部舉行擴大中央委員會，主席柯文哲正式請辭，中央委員一致推舉黃國昌擔任代理黨主席。中央委員、台中市議員江和樹說，柯文哲哽咽、捨不得，但是這是柯的決定，只能支持，對於有人建議柯擔任榮譽主席，柯也說都不要，要玩真的。



《中時電子報》報導，現場有沒有人表示希望柯文哲留下？江和樹表示，他第一個，因為他是基層黨員也是基層民意代表，大家2026要參選，相信在這次應該有支持者沒辦法認同、沒辦法接受，而離開民衆黨，這個是他們應該再來會面對的，但他們會慢慢說服，這黨若真的倒了，柯文哲就倒了，這黨如果還在，柯文哲才會在。



江和樹說，連高院都在等我們今天消息，還沒裁定，很明顯，但是柯文哲還是哽咽說出來，“他舍不得，但是這是他的決定，我們只能支持”。



江和樹表示，因為我們一開始就是挽留，“你是我們榮譽主席”，柯文哲說都不要，“我們要玩真的”，要就離開了。江強調，“柯文哲不是離開我們，而是離開主席這位子，但他精神跟我們永遠同在”，民衆黨柯文哲精神是永遠存在的，這個黨是因為柯文哲而存在，這是我們共同精神象征。



江和樹解釋，沒有榮譽問題，當時有人提案說要給他榮譽主席，他說這就是玩假的，要就走，因為等到一天清白，“他會走大門進來”，若所有黨員認同他清白，你要號召好友繼續支持民衆黨，這是對柯文哲最好支持，我們不是不分區，是人民選出來的，相信2026的基礎，因為這次挑戰，相信2026會有更多黨員同志一起加入。至於改選時間，他說，規定是半年內，黨內會處理。