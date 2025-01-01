柯文哲辭職走人　小草大哭瘋狂追車喊加油

柯文哲離開民眾黨中央前，搖下車窗與小草揮手致意。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月1日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城圖利案被起訴求刑28年6個月，於2025年1月1日宣布請辭黨主席，並推薦由民眾黨“立委”黃國昌任代理黨主席。柯文哲在下午5點乘車離開中央黨部所在的台玻大樓，特別搖下車窗向小草微笑揮手致意，心情或五味雜陳。



約50名小草在下午1點多就陸續集結在民眾黨中央黨部樓下等柯文哲進一步的決定，下午3點多更站在雨中等候，淋了快2個小時的雨，只為了見柯文哲一面、打氣。當柯文哲搖下車窗揮手的那剎那，小巷內的支持者瘋狂尖叫、大喊“唯一的選擇柯文哲！”、“阿北加油”，並一擁而上搶著與揮手的的柯文哲加油打氣，短短10多公尺的距離，車子為了不傷到熱情支持者，只能走走停停開了超過3分鐘，最終小草才不捨地送別柯文哲，民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡、部分小草更直接在路邊大哭，還需要周遭民眾幫忙安撫情緒。



民眾黨於2019年8月6日成立，柯文哲擔任黨主席的時間，迄今近5年6個月。



柯文哲捲京華城弊案、政治獻金侵占案，台北地方法院原裁定柯文哲新台幣3千萬元交保。台北地檢署抗告成功，北院29日重開羈押庭，裁定柯文哲以新台幣7千萬元交保，另外需戴電子腳鐐、限制住居、限制出境和出海8個月。但北檢不服，在去年12月31日傍晚5點半以民眾黨創黨元老蔡壁如翻供為由，認為柯文哲未羈押恐有串證之虞再提抗告，台灣高等法院合議庭則持續閱卷中，最快下午有答案。