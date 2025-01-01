喊話小草勿退黨　柯文哲：我還是終身黨員

柯文哲在請辭民眾黨主席前，與黨公職參觀新的民眾黨中央。（台灣民眾黨提供） 中評社台北1月1日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城圖利案遭起訴求刑28年6個月，2025年1月1日請辭黨主席，推薦民眾黨“立委”黃國昌擔任代理黨主席，也希望黨主席補選結果可以在2月1日底定，任何人都能參選。柯文哲也兩度呼籲，拜託大家支持民眾黨，千萬不要有什麼退黨潮。



民眾黨於2019年8月6日成立，柯文哲擔任黨主席，至今已近5年6個月。



柯文哲捲京華城圖利案、政治獻金案，台北地方法院原裁定柯文哲新台幣3千萬元交保。台北地檢署抗告成功，北院29日重開羈押庭，裁定柯文哲以新台幣7千萬元交保，另外需戴電子腳鐐、限制住居、限制出境和出海8個月。但北檢不服，在去年12月31日傍晚5點半以民眾黨創黨元老蔡壁如翻供為由，認為柯文哲未羈押恐有串證之虞再提抗告，台灣高等法院合議庭則持續閱卷中。



柯文哲透過直播請辭談話全文如下：



在2025年的第一天，不免俗地先跟大家說新年快樂，但是我也要講一些鼓勵的話，希望在這新的一年，我們繼續努力讓台灣可以變得更好。



今天民眾黨臨時中央委員會議，來參加的有民眾黨中央委員、民眾黨緊急應變小組，人我都很熟悉，但是這個場域我覺得很陌生，因為中央黨部搬過來的時候是10月，我那時候已經在土城了，我非常謝謝民眾黨祕書長周榆修跑前跑後順利完成搬家，比起舊的中央黨部設備好很多、比較寬敞與明亮。



從2014年我踏入政壇到現在剛好10年，這10年中因為這次事件，讓我有機會停下來重新檢視一下。過去這10年，我很像在快轉的紐帶上在跑，每天都在處理眼前的問題，很少有機會可以坐下來想一想長遠的事，或反省自己的人生，也因此很多細節都被忽略掉。

