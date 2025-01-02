中評關注：賴邀韓國瑜喝咖啡有何用意？

賴清德在元旦談話時，回應媒體提問表示要邀請韓國瑜喝咖啡。（照片：府方提供） 中評社台北1月2日電（記者 黃筱筠）賴清德在元旦談話被問到是否邀請朝野政黨領袖喝“和解咖啡”，賴則說會邀請“立法院長”韓國瑜在啟程赴美國出席美國總統當選人特朗普就職典禮前喝咖啡，聊聊“國家”大事。“立法院長”並非黨魁，在議事主持應該中立，但賴不先邀請在野黨領袖化解對立，卻找韓喝咖啡這是吃韓豆腐？還是有更深層意義，要裂解藍營？



賴清德上任以來採取朝野對抗路線，“立法院”朝野打架更是家常便飯。要化解對立當然應該由領導人登高一呼，朝野領袖共同坐下來談。但賴清德最近採取的是，希望與韓國瑜拉近關係。過去慣例是“國會議長”率領朝野代表參加美國總統就職典禮，藍委擔心民進黨政府，像在民主基金會董事長與執行長上刁難韓，一開始就呼籲希望讓韓率領“立委”代表出席特朗普就職典禮。



“總統府”秘書長潘孟安在“立法院”質詢時透露，在約一個月前就向韓國瑜發出邀請，希望韓率領朝野“立委”代表出席特朗普就職典禮，還透露當時賴清德也向韓國瑜發出邀請，希望吃個飯，但被韓婉拒，認為當時不適合。這說明了，賴並非首次想要與韓國瑜聚聚。



賴清德現在元旦談話公開邀請韓國瑜在啟程赴美國前一起喝咖啡，聊聊“國家”大事。賴這動作比較像是希望韓國瑜赴美傳達某些訊息，並非想要化解朝野對立。



化解朝野對立，賴清德應該找中國國民黨與台灣民眾黨等在野黨領袖，但目前民眾黨主席柯文哲身陷司法案件，昨日才請辭黨魁，民眾黨未來發展混屯未明，不管誰接黨主席，都很難完全承接柯的能量，加上黨內也一定上演內鬥，耗弱內部能量。下一次選舉民眾黨還能維持現在的政治能量嗎？