中評觀察：賴元旦講話無善意 要小心特朗普

賴清德發表元旦談話。(府方提供) 中評社台北1月2日電（評論員 林淑玲）送走2024，迎來2025金蛇年。兩岸關係能否有轉機成為全球焦點。賴清德元旦談話全文使用“台灣”、“中國”，一個字也沒提到“中華民國”。雖沒再談“兩國互不隸屬”，卻強調提高“國防”預算，對兩岸交流態度強硬無比。對於恢復兩岸觀光交流，賴清德只呼籲兩岸小兩會先談，卻未主動釋出善意，也是難見曙光。



賴清德2025元旦談話是他去年520上任後，繼520就職演說、雙十文告之後的第三次重要談話。前二次演說，賴清德“主權”論述都非常強硬，二次都提到“中華民國”與中華人民共和國互不隸屬，在中美間產生漣漪，賴這次沒有再提，無非是與特朗普即將在元月20日就任美國總統有關。特朗普的“黑天鵝效應”目前還無法預判，唯一可確定的是，特朗普當選後從未承諾要保護台灣，也一再尋求與中國溝通。賴清德元旦談話採低姿勢避險，做出看起來願意恢復兩岸交流的樣子，應是為預防特朗普上任的第一波就遭到重擊。



特朗普去年11月5日當選後，其團隊即試圖與中國接觸，特朗普本人也向中方喊話，指美中可以一起解決全世界所有問題。新的中美關係要到特朗普上任出手後才能明朗。台灣問題則要看中美角力結果來決定，戲還在後面，賴清德暫停在“主權”議題衝撞大陸是明智的，這會不會是民進黨政府持續性政策還有待觀察。

