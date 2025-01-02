中評鏡頭：成都春熙路孫中山銅像 見證時代

春熙路商圈中心的孫中山銅像。（中評社 張嘉文攝） 中評社成都1月2日電（記者 張嘉文）四川成都市中心的春熙路，是成都最具代表性的商業街，但在繁榮的現代街道中心點，設有一個中山廣場，以及成都現存最早的城市雕塑之一，孫中山銅像，可謂見證了時代變遷。



這個位於春熙路中心的孫中山銅像，身著長袍馬褂坐於椅上，手握《建國大綱》，背後則有“天下為公”四個大字，銅像下方標註為“中國民主革命的先行者 孫中山（1866-1925）”成為遊客們來春熙路逛街時另一個熱門打卡點。



據記載，該孫中山銅像建於1927年，是為了紀念孫中山逝世兩周年，和當時四川宣布“易幟”脫離北洋政府後落成，在1945年經雕塑師劉開渠設計並重新鑄造，由站姿變成坐姿。



最特別的是，孫中山一生未踏足四川，但為何在成都最繁華的中心地帶，會樹立孫中山像？主因就是1911年四川保路運動，被認為是辛亥革命的導火線，為武昌起義創造了條件，孫中山曾評價“若沒有四川保路同志會的起義，武昌革命或者要遲一年半載”。



所以孫中山雖一生未來過四川成都，但當年孫中山的革命思想在四川是蓬勃發展，而該銅像豎立至今，即便春熙路商圈已成成都最具代表性的商業街，也是成都的時尚中心之一，孫中山銅像從未曾更改過位置，都可以看出四川人對孫中山的敬重之意，也讓孫中山像在此見證了時代和成都這座城市的變遷。

