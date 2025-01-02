黃國昌7點半開首場代理黨魁晨會　柯規黃隨

黃國昌一大早就步入民眾黨中央。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月2日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨前黨主席柯文哲涉京華城圖利案、政治獻金案1日請辭，由民眾黨“立委”黃國昌代理黨主席。黃國昌2日一早7點20分就步入位於台玻大樓的民眾黨中央黨部，7點半召開代理主席任內首場晨會，“柯規黃隨”。



媒體一早不到7點就兵分兩路守在柯文哲家、民眾黨樓下，由於這是黃國昌代理黨主席後的首場民眾黨中央晨會，備受關注，有約20名媒體記者守候在民眾黨樓下。柯文哲也在上午7點15分左右出門，與律師團針對台北地方法院將召開第三次羈押庭等事宜交換意見，並未回應媒體提問。



昨日在柯文哲請辭黨主席後，黃國昌在臉書以“向永遠的阿北致敬”為題發文指出，大家都非常不捨，但我們也都清楚，柯文哲並沒有拋下民眾黨。柯文哲還是大家的柯文哲，更是永遠的阿北。縱然遭受無情的政治追殺，心心念念的依舊是黨和第三勢力的未來發展，更是為了我們共同的未來，要讓台灣變得更好。柯文哲不會被擊倒，民眾黨也不會屈服，第三勢力更不會因此消亡。這段艱難的時間裡，謝謝每一位台灣人的陪伴，未來我們要一起繼續向前行，對抗新黨國威權的專制，捍衛台灣真正的民主自由。



民眾黨中央2日一早7點半舉行晨會，黃國昌在上午7點20分抵達，民眾黨秘書長周榆修則在5分鐘後抵達。



柯文哲涉京華城圖利案、政治獻金案遭起訴求刑28年6個月，台北地方法院原裁定柯文哲3千萬元交保。台北地檢署抗告成功，北院29日重開羈押庭，裁定柯文哲以7千萬元交保，另外需戴電子腳鐐、限制住居、限制出境和出海8個月。但北檢不服，在去年12月31日傍晚5點半以民眾黨創黨元老蔡壁如翻供為由，認為柯文哲未羈押恐有串證之虞再提抗告，台灣高等法院在1日晚上8點裁定撤銷交保裁定，北院預計最快2日晚上才會開庭。