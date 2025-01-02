柯P籲勿有退黨潮　民眾黨：3千小草入黨

民眾黨秘書長周榆修受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月2日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨前黨主席柯文哲1日請辭時，公開向小草喊話“不要有退黨潮”，晚間台灣高等法院又撤銷柯交保的裁定，後續引發大批民眾入黨。民眾黨秘書長周榆修2日表示，從昨天下午到今天早上，有約3000人申請入黨，一度讓民眾黨官方網站有點卡，不到一天的時間，比例確實非常大。



媒體追問，由於民眾黨將進行黨主席改選，會否是為此灌票入黨？周榆修笑說，民眾黨規定要入黨4個月才能投票，他不認為這批小草入黨是為了投票而來。



周榆修也說，感謝在民眾黨最需要溫暖、跟大家緊密結合在一起時，小草用最支持的行動加入民眾黨。對於柯文哲留下的改選黨主席指示，盡量會在2月完成，但因中間適逢農曆春節，我們會考慮在內。



柯文哲涉京華城圖利案、政治獻金案遭起訴求刑28年6個月，台北地方法院原裁定柯文哲新台幣3千萬元交保。台北地檢署抗告成功，北院去年12月29日重開羈押庭，裁定柯文哲以7千萬元交保，另外需戴電子腳鐐、限制住居、限制出境和出海8個月。但北檢不服，在去年12月31日傍晚5點半以民眾黨創黨元老蔡壁如翻供為由，認為柯文哲未羈押恐有串證之虞再提抗告，台灣高等法院在1日晚上8點裁定撤銷交保裁定，北院預計最快2日晚上才會開庭。