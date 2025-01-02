柯文哲交保又撤銷　游盈隆：司法公信力考驗

台灣民意基金會董事長游盈隆。（中評社 資料照） 中評社台北1月2日電／台北地方檢察署不服涉入京華城案的台灣民眾黨前主席柯文哲交保，2度提出抗告。台灣高等法院1日晚間作出裁定，撤銷原裁定，發回台北地方法院，再由北院訂時間通知柯文哲等4人開庭。台灣民意基金會董事長游盈隆指出，高院兩次裁定的理由前後不一，給人一夕變臉感覺，恐讓台灣司法獨立與公信力再度面臨社會質疑和考驗。



民眾黨前主席柯文哲因涉京華城弊案、政治獻金案，二進二出台北地方法院。第一次羈押庭以新台幣3000萬元交保，檢方抗告成功後，第二次法院裁定裁定新台幣7000萬元交保，台北地檢署不服，對柯文哲等4人再次提出抗告。1日北檢再度抗告成功，柯文哲等4人交保遭撤銷。對此，民眾黨在1日晚間緊急發出聲明表示，對此結果深表痛心與不解。至於何時還會再開羈押庭，北院表示預計最快2號晚上才會開庭。



在第1次裁定發回時，高院認為，北院裁定沒有具體說明何以具保等手段即可防免被告4人逃亡，理由實屬不備。又北院諭知之具保金額，與被告等人所造成法益侵害及犯罪所得金額是否相當？是否足以形成相當拘束力？亦未見原裁定妥適說明，因此撤銷發回更裁。而第2次裁定發回，高院認定，認定有“其他共犯”尚未到案，有串供之虞，撤銷交保處分。



“台灣司法的高度不確定性再添一例”，游盈隆1日深夜在臉書發文指出，高院兩次發回更裁，所持理由前後不一，給人一夕變臉的感覺。這不僅說明台灣司法的高度不確定性，也讓台灣司法獨立與公信力再度面臨社會質疑和考驗。