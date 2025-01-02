賴拋小兩會先談　旅遊業盼先解除疫情禁團令

金廈小三通自疫情後重啟以來，旅客人次穩定成長。（中評社 資料照） 中評社台北1月2日電／台灣赴陸禁團令未解，賴清德1日提出，從“觀光小兩會”台旅會與海旅會啟動協商。但旅行業者指出，“其實不一定要小兩會坐下來談”，台灣可先將疫情時宣布停止的解除掉，再看陸方會不會依循此模式也恢復，就不會糾纏得那麼複雜，相信兩岸觀光是有鑰匙可打開的。



根據《中時新聞網》報導，中華兩岸旅行協會理事長許晉睿認為，“其實不一定要小兩會坐下來談！”疫情時台灣宣布暫停陸客來台，看得出來大陸當然希望誰宣布的、誰來解除，就能掃除障礙重返疫前狀態，像疫情期間大陸宣布暫停出境遊，後來也恢復旅遊，因此脈絡很清楚。台灣要做就明確一點，先將疫情時宣布停止的禁令先解除掉，再看陸方會不會依循此模式也恢復，就不會糾纏得那麼複雜，相信兩岸觀光是有鑰匙可打開的。



中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽建議，接下來準備過年，若台旅會能前往北京“走春拜年”，藉此行程作為疫後第一次拜訪，會是很好的機會。



靜宜大學觀光系副教授黃正聰表示，兩岸旅遊交流中斷4年多，重啟勢必需檢討相關機制，時下兩岸都認為拖這麼久不妥，必須恢復交流，但應以何種順序開放，仍須展開溝通，多溝通才能盡速恢復，愈不交流愈會敵對，雙方有互動才會拉近距離，且若開放陸客，相信今年就能達成千萬國際旅客來台目標。若沒補上陸客市場，破千萬仍是相當大的挑戰。