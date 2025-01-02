明年參選縣長？藍委吳宗憲：為宜蘭努力

藍委吳宗憲（左三）出席宜蘭縣政府舉行的元旦升旗典禮，與林姿妙（左二）同台，無明顯互動。(照:張勝德臉書) 中評社宜蘭1月2日電／中國國民黨籍宜蘭縣長林姿妙涉貪案一審判刑已停職，牽動明年縣長選舉。因代理縣長林茂盛無意參選，曾任檢察官的國民黨籍不分區“立委”吳宗憲昨天出席宜蘭縣政府舉行的元旦升旗典禮引人矚目。吳宗憲受訪表示，目前為止黨中央沒跟他談選宜蘭縣長，但“我會繼續為宜蘭努力、爭取建設”，就是多幫忙宜蘭，該爭取就爭取，“積極努力就對了！”



綜合台媒報導，吳宗憲近日勤跑宜蘭，被視為國民黨參選2026宜蘭縣長潛在人選。他昨日受訪表示，去年在“立法院”推動“國會”改革法案，只能在有空檔的時候才來宜蘭，之後黨主席朱立倫就要他多跑宜蘭。另一方面，其實黨中央或任何人都沒有和他談過選宜蘭的事情，有這樣的風聲，他會視為對自己在“國會”表現的肯定。



國民黨籍宜蘭縣長林姿妙一審遭判刑12年6個月停職，牽動明年地方縣長選舉。縣黨部雖肯定吳能力強，但擔憂吳宗憲空降不利參選，將提供空間讓吳設服務處，並認為藍白可綜合考慮縣長與“立委”的合作人選。台灣民眾黨則認為縣長選舉恐要年底才會明朗，藍白合不合要看民意；民進黨表示會以“一對一”作準備。



國民黨宜蘭縣黨部代理主委林明昌說，會找強棒、大家都能接納的人參選縣長。吳宗憲是優秀人才，黨部有空間可讓吳設立服務處，但空降參選須考量選民是否接受，先設置服務處再說。國民黨對藍白合持開放態度，但縣長人選應以國民黨優先，藍白可綜合考慮縣長與“立委”的合作人選。



民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠說，藍白在“立院”黨團互動是好的，但選舉的合作仍需時間來弭平之前的創傷。綠營縣長人選都還在整合，也有派系問題，藍營也要改選黨主席，2026縣長選舉變化仍多，人選恐怕要年底才會明朗，藍白合不合，前提要看民意導向。