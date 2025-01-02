藍聲援陸配史雪燕　批賴操作“新兩國論”

國民黨團召開“賴政府剝奪30萬陸配參政權！民進黨違憲硬幹新兩國論”記者會。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北1月2日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍前南投縣議員史雪燕為大陸籍配偶，去年底“內政部”以史未放棄對岸“國籍”為由，發文將史雪燕過去的議員職務“解職”，並要求追回領取的研究費。對此，國民黨團今日召開記者會指出，大陸並非外國，何來放棄“國籍”的問題？“賴政府”根本就在操作“新兩國論”。



國民黨團今日召開“賴政府剝奪30萬陸配參政權！民進黨違憲硬幹新兩國論”記者會，由黨團副書記長林沛祥主持，與會成員包括藍委游顥、馬文君、羅智強、黃建賓、國民黨籍前南投縣議員史雪燕。



由於史雪燕為陸配，“內政部”在去年12月2日以未依“國籍法”放棄其他國籍為由，將兩年前就已卸任議員職務的史雪燕解職，並函請南投縣議會追回史雪燕任職期間領取的研究費。但國民黨團認為，“憲法”不把大陸視為外國，所以不得以“國籍法”處理陸配參政。大陸人士應優先適用“兩岸人民關係條例”，只要在台設籍10年即可參選公職。



史雪燕今天在記者會上出示她放棄大陸戶籍的文件，以及當選縣市議員的當選證明，強調自己當初參選、就職都合法合規。



林沛祥表示，民進黨政府用充滿政治性、種族歧視的方式進行政治迫害，國民黨還為了捍衛“憲法”，才站出來開這個記者會。



史雪燕說道，之前接到處分書不在台灣，所以現在才出面向大家說明。一開始接到這個處分書她非常錯愕，無法理解，因為她已經卸任兩年，非現任公職，結果“內政部”現在要求她提供放棄“國籍”的證明。自己當初是合法合規就職議員，登記參選的過程也都合法合規。擔任議員期間，“內政部”從來沒有要求提供放棄“國籍”的證明，顯然這就是政治動作、政治陰謀，要操作“兩國論”，剝奪所有陸配在台灣的參政權，非常不合理。



史雪燕強調，台灣不把大陸視為外國，所以才會有“兩岸人民關係條例”的特別法。她從設籍台灣到參選公職都合法合規，“內政部”的解職命令才是違法“違憲”。如今她已經提起行政訴願，全台灣陸配有38萬人，很多姊妹都想為參選而努力，所以她提請訴願，為陸配爭取合法參政權。