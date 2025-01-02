原民台弊案提新證　王鴻薇控蘇巧慧老公綁標

藍委王鴻薇召開記者會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月2日電（記者 張嘉文）中國國民黨籍“立委”王鴻薇去年11月揭露屬於公廣集團的原住民族電視台新台幣1億2千萬的藝文勞務採購案涉嫌抄襲、重復採購案等弊端，其中民進黨籍“立委”蘇巧慧丈夫、前原民台節目總經理龍男.以撒克.凡亞思介入原民台標案，有綁標嫌疑。她今日公布新事證，原文會的通知書確定該案廢標，也證實此標案確有弊端。



王鴻薇表示，然而她的辦公室向包括原民台的上級機關“原民會”，以及發包單位原文會，去函調取調查報告，卻都不敢提供，也不願意證實是否對相關人等提告，似乎打算繼續包庇掩護。她痛批，去年揭露該案時，沃土公司、原民台及蘇巧慧都出來背書，還稱她是不實指控，蘇說她“翻車”，但現在看看現在是誰翻車？而該案目前事證明確，她將向“監察院”提出舉發查辦。



王鴻薇今天在“立法院”再度召開記者會，針對她去年11月14日揭露原民台2024年1億2千萬藝文勞務採購案涉嫌抄襲、重復採購案等，舉出原文會通知書確定廢標，證實該標案確有弊端。



王鴻薇在會中痛批，她揭露該案時，沃土公司、原民台以及蘇巧慧都出來背書，還稱之為不實指控，蘇巧慧還發文稱與其丈夫無關，並稱第二輪時另外兩家因同分而依據標案規定以抽籤決勝負要為其背書，她現在要問，難道蘇巧慧的老公當評審，是不看資料的嗎？



王鴻薇也提到，蘇巧慧當時為了替老公辯解，竟說她“翻車”，如今此標案果然宣布廢標，她要問蘇巧慧“看看現在是誰翻車，根本就翻昏過去了！”她也諷刺，蘇巧慧爸爸蘇貞昌是“行政院長”、蘇自己當“立委”、老公當標案評審，蘇貞昌另一個女兒接政府標案，還涉嫌有白手套，真的是 “一門豪傑”。



王鴻薇表示，根據“原民會”內部透露，2024年10月17日其實早就進行過調查而且有結論，從抽籤決定結果、廠商資格、抄襲問題都有指出，最後建議廢標，但辦公室索資，“原民會”至今還是不願意提供相關報告，如今已經確定廢標，但她請“原民會”提供報告，並請原民台儘速追究相關人等的責任，她質疑“原民會”卻不敢提供調查報告，到底是想包庇誰？”