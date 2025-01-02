黃珊珊挺柯P：這場仗現在才真正開始

針對遭高等法院撤銷柯文哲交保裁定，律師出身的民眾黨“立委”黃珊珊在臉書發表看法。（照:黃珊珊臉書） 中評社台北1月2日電／台灣民眾黨前主席柯文哲為了證明不會影響80名證人未來證詞、不會串供，元旦辭去黨主席一職，但仍遭高等法院撤銷交保裁定。律師出身的民眾黨籍“立委”黃珊珊表示，從未見過如此荒謬的起訴書，僅靠推論認定收賄，“這場仗，現在才真正開始”，盼透過公開的法庭審理與交互詰問，讓真相攤在陽光下，希望法官謹守“我心如秤”，單方面之羞辱、汙衊與推論，絕對不應成為認定犯罪的依據 。



黃珊珊1日在臉書發文，“保障司法人權，拒絕國家偵查機器單方面臆測推論，羅織入罪”，檢方的起訴書已經公開一段時日，許多人都閱讀了新聞資料，許多閱讀者應該都可以推論出心證：“檢方查了四個月，卻完全拿不出任何實質證據”。作為一名法律人，她經手過無數案件，但極少見到如此荒謬的起訴書。全篇僅靠“推論”、“可能”、“疑似”這些模糊字眼來推定收賄，卻缺乏任何實際的金流紀錄或有力證據支撐。



黃珊珊說，如今案件已進入起訴階段，卷證公開在即。接下來終於能期待透過公開的法庭審理與交互詰問，讓真相在陽光下被檢驗。那些由週刊自編自導自演的劇本，終將在公開程序中被一一戳破。



“這場仗，現在才真正開始”，黃珊珊強調，保障司法人權，就是要防止“國家”機器的濫權與肆意妄為！刑事訴訟法的核心精神在於保障人權，而法院的公信力，更不應該被檢察體系以“偵查”之名隨意踐踏！



黃珊珊提到過去曾辦一個公務員涉貪案，“調查局”跟監整整2年，行賄者、中間人都在偵查階段認罪協商，但涉案公務員遭收押禁見4個月，最終經法院證據調查、證人詢問判無罪，雖然有申請到百萬元的冤獄賠償，但仍是極大傷害。



黃珊珊強調，法官不被檢方偏頗的偵查內容誤導，堅守嚴謹的審理程序，是司法制度最重要的精神與價值！“法官要謹守：我心如秤！”法院作為公正的裁判者，應以客觀的態度審視檢方的證據，同時充分聆聽被告的答辯。在偵查階段，檢辯雙方的資源與權力完全不對等，但一旦進入起訴程序，檢方的所有行為必須接受公眾的檢視與評價。單方面之羞辱、汙衊與推論，絕對不應成為認定犯罪的依據！



黃珊珊喊話，“公開審理，讓事實說話！”司法尊嚴，不能被荒謬的偵查手段踐踏！這不僅是對被告與案件相關人的基本權利保障，更是人民對法律信任的最後一道防線。期待如今的台北地方法院能秉持司法精神，堅守法律原則，以具體行動回應人民對司法公正的期待。