藍委質疑憲訴法覆議　龔明鑫：保障行政權益

藍委張智倫。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月2日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立委”張智倫今日在“立法院”內政委員質詢“行政院秘書長”龔明鑫時，質疑“行政院”提出憲訴法覆議的理由，並關注大法官提名進度及財劃法可能帶來的財政影響。“行政院秘書長”龔明鑫回應，憲訴法覆議旨在保障行政部門在“憲法”法庭中的權益，至於財劃法的後續處理仍需視正式函文內容而定。



“立法院”內政委員會2日召開會議，邀請“行政院秘書長”龔明鑫就“行政院”所屬人員涉嫌霸凌案件處置情形作專題報告並接受質詢。同日，“行政院”在院會中審議憲訴法覆議案，該法案為“立法院”日前三讀通過的三大爭議法案之一。由於憲訴法條文於2024年12月24日送達“行政院”，覆議期限為1月2日。“行政院”發言人李慧芝此前表示，“行政院會”將於當天正式通過並提出覆議，以應對相關憲政體制影響。



張智倫首先提起，賴清德於元旦談話中曾提到憲政機關有權藉覆議提供“立法院”重新審視爭議法案的空間。他質疑“行政院”的具體行動及依據，要求說明覆議的必要性與影響，他表示，憲訴法修正僅將“憲法”法庭的評議法定人數調整為三分之二，這是否足以構成覆議理由。



龔明鑫回應表示，“行政院”已收到憲訴法的正式文件，將根據實際內容判斷是否具有“窒礙難行”之處。而針對憲訴法，“行政院”已將覆議案列入今日的院會議程，最終結果將視院會討論而定。他強調，憲訴法的修正將影響“憲法”法庭的運作，行政部門作為當事人，其權益可能因此受損，這是提出覆議的主要考量。



此外，張智倫針對大法官提名過程中遭三黨否決的情況，建議賴清德應加速提交新的人選名單。他認為，大法官人選應符合民意期待，而非過於激進或偏頗。龔明鑫回應，目前“行政院”專注於完成程序性的法案覆議，相關人事案則另有規劃。



在財劃法議題上，張智倫質疑“行政院”稱該法案可能導致地方政府財政困難，將導致各部會需減少28%預算一事的真偽。龔明鑫澄清，雖然“行政院”已進行影響評估，但需收到正式函文後才能進一步精算。