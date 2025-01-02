今晚三度羈押庭　柯文哲等4被告11點報到

柯文哲一早出門前往新竹探視父親，馬上回台北準備開羈押庭，能否再出來充滿變數。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月2日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨前主席柯文哲涉貪被以新台幣7千萬元交保，台北地檢署不服抗告再度成功，柯文哲等4名被告2日晚間6點將第三度出席羈押庭。台北地方法院通知被告於上午11點來報到，柯文哲上午10點多才剛抵達新竹台大醫院探望老父，就必須再急返北院，估計將會遲到。



柯文哲、威京集團主席沈慶京、中國國民黨籍台北市議員應曉薇、柯文哲前財務長李文宗、前台北市副市長彭振聲等5人涉入京華城圖利、收賄等罪弊案，柯文哲首次羈押庭被裁定3千萬元交保，北檢第一度向台灣高等法院抗告成功，柯二度出庭羈押庭被提高至7千萬元交保、增加電子腳鐐等監控設備。北檢不服二度抗告又成功，台高院1日晚間8點多發回台北地院更裁，柯等4名被告預計晚間第三度出庭羈押庭。羈押庭審判長仍為法官江俊彥。



台高院發回北院更裁，審判長仍為江俊彥、法官許芳瑜、楊世賢，今日白天將進行閱卷，被告們的委任辯護律師也可聲請閱卷。



北院表示，合議庭預計由3位法官開3個法庭同時訊問，合議庭發給檢辯雙方的通知是請被告柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗於11點至北院報到，並在候審室等候6點開庭。



柯文哲昨日甫卸下黨主席職務，交由民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌代理主席，今日一早7點18分離開台北住所。7點30分抵達巨曜法律事務所，與委任辯護律師鄭深元、陸正義、蕭奕弘商討出庭攻防對策。柯律見約2小時，10點38分才抵達新竹台大醫院，要探望高齡93歲、罹患淋巴癌的老父柯承發。隨即收到11點要到北院報到通知，估計將會遲到。