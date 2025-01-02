檢察官喊冤　黃瀞瑩：還有臉皮說真難看！

台北市議員、學姊黃瀞瑩。（截自“黃瀞瑩”YouTube直播畫面) 中評社台北1月2日電／台北地檢署對於前民眾黨主席柯文哲等4人再次提出抗告成功，高等法院1日晚間撤銷原交保裁定，由台北地方法院訂時間通知柯文哲4人開庭。對此，民眾黨籍台北市議員黃瀞瑩1日披露她上次旁聽北院開庭心得，檢察官喊冤說他們也不知道為什麼媒體會知道這些案情，黃瀞瑩驚訝說，哇塞！這種話真的講的出口？還有臉皮說？沒想到墮落成這個樣子，北檢到底存何居心？真是難看！



北檢偵辦京華城相關弊案，不服柯文哲4人再獲台北地院裁定交保提出抗告，台灣高等法院1日晚間8時許作出裁定，撤銷原裁定，發回北院，再由北院訂時間通知柯文哲4人開庭。



根據《中時新聞網》報導，有“學姐”之稱的黃瀞瑩1日晚間在直播時披露她上次旁聽北院開庭心得，檢察官喊冤說他們也不知道為什麼偵查不公開這件事情，媒體會知道這些案情，他們壓力也很大。結果被法官制止檢察官喊冤的陳述，認為這件事與本案無關。



黃瀞瑩十分驚訝地表示，她自己在“調查局”、北檢講完話，隔不到24小時就被媒體放話，因此目瞪口呆看著檢察官，哇塞！這種話真的講的出口？“檢察官竟然說他不知道！你怎麼不知道？”偵查不公開根本變成偵查大公開，結果說不知道為何媒體會知道這些消息？



黃瀞瑩指出，在北檢的小房間裡面，就衹有“我、檢察官、書記官、一個法警，就衹有我們這些人”，“調查局”裡面就衹有“我和2個調查官”，請問為什麼我們講的事情媒體會知道？



她質疑，如果問訊內容衹有“天知、地知、我知、檢察官知、書記官知、法警知”，還有哪一個人會知道？為何媒體會知道？“我出來什麼都沒講，你千交代萬交代，叫我不要講，我什麼都沒講，結果呢？”沒想到墮落成這個樣子，還有臉皮在庭上說“不知道為何媒體會知道這些消息”！



黃瀞瑩不滿地強調，整天在跟媒體吹風，還提抗告，說有串證之虞？北檢到底存何居心？真是難看！