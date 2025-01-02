民眾黨入黨人數暴增　江和樹：越挫越勇

民眾黨中央委員、台中市議員江和樹。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月2日電（記者 方敬為）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案，遭起訴求刑28年半，1日宣布辭去黨魁一職，當天下午民眾黨入黨人數激增，高達上千人。民眾黨中央委員、台中市議員江和樹今天接受中評社訪問表示，相關現象代表小草未因為柯文哲辭職而潰散，反而因為綠營的政治追殺，讓更多民眾憤慨加入民眾黨，當中甚至有不少直接加入終身黨員，民眾黨越挫越勇。



談到代理黨主席黃國昌領導黨務，江和樹表示，黃國昌有能力，身兼“立法院”黨團黨鞭，且未涉入案情，所以他個人支持由黃代理黨魁，不過他要提醒，黃國昌要凝聚全黨上下，不能再以台北的角度看天下，要多到中南部請益，同時建立制度化，民眾黨要化危機為轉機，藉此健全起來，中央黨部不能繼續“一言堂”，這也會是後續黨主席改選，他評判人選的指標之一。



民眾黨在柯文哲元旦請辭後，湧現入黨潮，民眾黨秘書長周榆修2日對外表示，根據民眾黨入黨申請網站的後台數據顯示，從1日下午到2日上午，入黨人數高達3千位。



針對入黨潮，江和樹表示，應非有心人要操作黨中央委員改選，甚至是黨魁改選，因為這波入黨潮看起來不太像是人頭黨員，許多人是一次繳納新台幣1萬元成為終身黨員，代表這些人是基於對柯文哲處境的不捨，以實際行動表達對柯文哲的支持，這也間接顯示，小草未因為柯文哲請職而潰散，反而越來越團結。



江和樹坦言，其實第一時間他確實很擔憂柯文哲辭職會導致支持者離開，畢竟民眾黨的促成是因為柯文哲，柯“人在黨在”，不過現在看起來，小草對民眾黨的支持力道，反而因為對民進黨政治追殺的憤慨，更加凝聚在一起，這就有點像當年民進黨在黨外運動時期，被國民黨越打壓越反彈。民進黨如今成為新黨國主義，民眾黨則是被政治迫害的一方，反抗的聲浪只會越強，不會削弱。



談到黃國昌代理黨魁一職，是否鎮得住黨內？江和樹表示，一個政黨一定會不同的聲音，黃國昌領導黨務不可能所有人都支持，所以關鍵在於，黃能否傾聽各種意見，並設法團結政黨，黃國昌畢竟不是柯文哲，可是黃有柯欽點，也在“立法院”展現領導能力，大家會有期待，他也公開表態支持黃國昌。



不過，江和樹提醒，擔任黨魁與“立委”畢竟不同，黃國昌擔任代理黨主席，必須要面面俱到，不能偏袒一方，導致中央黨部變成一言堂，尤其在柯文哲離開黨務之際，更要建立制度化，同時要多多傾聽地方黨部的心聲，才能化危機為轉機。