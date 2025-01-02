龔明鑫一通電話離席　藍白批“政院”漠視議程

藍委張智倫。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月2日電（記者 俞敦平）在去年12月18日的“立法院”內政委員會會議時，“行政院秘書長”龔明鑫與多位行政官員接獲電話後陸續離場，引發藍白“立委”不滿。在今日的質詢過程中，中國國民黨籍“立委”張智倫與台灣民眾黨籍“立委”麥玉珍批評“行政院”漠視“立法院”議程，對“立法院”缺乏尊重，呼籲“行政院”展現更負責任的態度。



“立法院”內政委員會2024年12月18日審查選罷法修正案時，因民進黨團杯葛議事，會議至下午4點才恢復進行。“行政院秘書長”龔明鑫一度返回會議室，但在接獲電話後再度離席，隨後大多數行政官員也相繼離場，僅剩少數部門主管留守，引發在野“立委”們的強烈不滿。



對此，張智倫今日質詢時追問龔明鑫當日的離席理由。他指出，龔明鑫是第一位回到內政委員會的行政官員，但隨即因接了一通電話而離席。張智倫批評，“行政院”官員離場的行為顯示其認為“立法院”的預算審查不重要，對此他要求龔明鑫解釋清楚電話內容以及離場的原因。



對此，龔明鑫回應稱，電話來自辦公室同仁，詢問他是否需回到“行政院”參加其他會議。他解釋，由於當時內政委員會的會議尚未正式開始，且預定的結束時間已過，他認為當日議程可能已結束，因此決定離開。但張智倫對此說法提出質疑，認為龔明鑫的行為是不尊重當日的召委。

