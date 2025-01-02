傳聞回台中選市長？林佳龍：我沒有聽說

林佳龍。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月2日電（記者 黃筱筠）對於台中市長人選，曾任市長、“外交部長”林佳龍日前曾提出看法。台灣民眾黨“立委”林憶君今天質詢直接詢問說，你覺得現在是要為國家拚外交？還是2026選台中市長？林佳龍笑說，“台中市長我已經當過了”。林追問，因為看到新聞說你有意願回台中選台中市長？林則回說“我沒有聽說勒”。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“外交部長”林佳龍報告“推動二軌外交與“元首”外交（含繁榮南島智慧永續出訪專案與“友邦”合作計劃）及近期外交出訪之成效”，並備質詢。



林憶君也詢問，你是外交門外漢，對“外交部長”任內打幾分？林佳龍說，“我不給自己打分數，衹有民眾跟長官可以打我分數”，但是他聽說“外交部”目前氣勢蠻高，工作環境有改善，他剛上任跑馬拉松只是剛起跑，不能打分數。



林憶君詢問有90分嗎？林佳龍說，他還沒有能夠打分數，有幾個戰役他可以分享，太平洋島國論壇中國要排除我們，我們還是參加，南非要我們遷館，我們先挺住了。他到邦交國都走了一趟，要固邦、榮邦。台美日本歐盟等關係“國會”都通過聯合國大會2758號決議文，賴清德上台之後的政策方向在推動。



林憶君則說，感覺起來你覺得做得不錯？林佳龍則說，沒有不錯啦，是沒有出錯。