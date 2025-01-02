柯恐再被押　張啟楷：要不要押鄭文燦？

白委張啟楷受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月2日電（記者 黃筱筠）台北地檢署第二度抗告成功，台灣民眾黨前主席柯文哲今晚將再度出席羈押庭。且有法界人士預測，柯再被羈押的可能性很大。台灣民眾黨“立委”張啟楷今天受訪說，高院裁定書其中提到，因為科技發達可以隱密通訊串供，那要提醒如果此項成立，那麼前“行政院副院長”鄭文燦要不要押起來？



民眾黨前主席、台北市前市長柯文哲等11人涉貪遭台北地檢署起訴，台北地院裁定羈押中的5人交保。北檢針對柯、威京集團主席沈慶京、北市議員應曉薇、前柯文哲市長辦公室主任李文宗交保抗告，台灣高等法院發回更裁，北院裁定4人增加保金並配戴科技設備監控、禁接觸同案被告與證人。檢方昨天又抗告，高院昨撤銷原裁定，發回北院。北院已通知今晚6點開羈押庭。



張啟楷指出，高院裁定書其中提到，因為科技發達可以隱密通訊串供，那要提醒如果此項成立，那前“行政院副院長”鄭文燦要不要押起來？現在有沒有用通訊軟體？只要檢察官認為有犯罪之虞，都可能用通訊軟體，柯文哲若因為這樣要羈押起來，這樣成立的話台灣民主會嚴重倒退，台灣人權不能這樣傷害，賴清德當“立委”黨團幹事長，都說過不要侵犯人權、不要押人取供。如果真的以這理由羈押，以後只要認為你可能串供，要一押再押不知道到什麼時候。



賴清德近日臉書發文，留言明顯增加，有很多留言是柯文哲支持者表達意見。張啟楷說，不只是柯支持者，連中間選民都看不下看。一開始基層檢察官在基層論壇已經有表達意見，最近由法官、律師組成的司改會，很多人認為偏綠社團都提出七大問題，“總統府資政”謝長廷、連桃園地檢署都直接嗆北檢，這麼多公正人士、中間選民都站出來，是賴清德、民進黨要好好思考的點，昨天高院裁定書法界都提出憂心。