柯請辭湧入黨潮　張啟楷：小草會成鋼鐵小草

民眾黨委員張啟楷說，柯文哲1日請辭時，有3千多人要申請入黨。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月2日電（記者 黃筱筠）台灣民眾黨前黨主席柯文哲1日請辭時，昨天一天湧進3千多名入黨申請。民眾黨籍“立委”張啟楷今天受訪表示，昨天一天有3千多人要申請入黨，不只沒有人退黨，還加入3千多位，很多申請要當終身黨員。“台灣民眾黨小草經過苦練歷練，會變成鋼鐵小草”，不會像有人說的柯文哲辭黨主席，民眾黨就會潰散。



張啟楷表示，因為北檢一再進逼，昨天柯文哲請辭黨主席，這在民主國家是第一例，因為檢方的進逼，第三大黨、曾是“總統”候選人要辭黨主席，這對台灣民主發展是很大傷害，台灣民眾黨要穩定跟團結。有人說會有退黨潮，不只沒有還湧入入黨潮。昨天一天有3千多人申請入黨，不只沒有人退黨，很多人申請要當終身黨員。台灣民眾黨小草經過苦練歷練會變成鋼鐵小草，不會像有人說的柯文哲辭黨主席就會潰散，民眾黨會度過難關勇往直前。



另外，“行政院”今天將對《“憲法”訴訟法》提出覆議，張啟楷表示，“行政院”今天要提出覆議，“行政院”要繼續掌控大法官，成為民進黨打手、禁臠嗎？歷經劉靜怡事件是賴清德提名的大法官人選，因為之前寫對民進黨批評，寫了不好的話，批評民進黨不分區“立委”王義川就被賴清德丟包，民進黨否決自己提名大法官，民進黨把大法官當打手。



他表示，重視大法官應該要有專業性，不是民進黨打手，“行政院”現在不是要提覆議案，就算提到“立法院”也不會過，要提出的是大法官人選，只要不是“綠油油”，就能過關了，“憲法”法庭就能運作，民進黨政府應該要提出合適人選，而不是覆議案。