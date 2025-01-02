王鴻薇：賴的更大民主就是要發動大罷免

藍委王鴻薇。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月2日電（記者 張嘉文）針對賴清德元旦談話提及，“立法院”通過的爭議性法案，人民有選舉罷免創制復決權利，可以匯聚更大民主力量，展現“主權”在民的真諦。”中國國民黨籍“立委”王鴻薇今天表示，賴清德絕對不敢提公投，因為會輸到脫褲子。



王鴻薇認為，賴清德所謂要用更大的民主程序，只是為了接下來的大罷免潮做鋪陳而已，所以賴的談話看起來好像要解決台灣內部的政治亂象，但事實上更加顯示賴就是政局亂象的罪魁禍首。



王鴻薇今天在“立法院”召開有關原民台內部涉弊的爆料記者會，她在會後受訪時針對賴清德談話做出以上表示。



王鴻薇說，賴清德說要用更大的民主程序來解決現在“立院”相關法案爭議，她不懂賴在說什麼，一點民主的基本常識、民主ABC都不懂。



她提到，現在“立法院”每一位委員，不管區域或不分區“立委”也好，都是選民一票一票投出來，經過民主程序產生，“立院”不代表民主，難道衹有賴清德代表民主？青鳥代表民主？所以請問一下賴清德，所謂的要用更大的民主程序來解決，是什麼意思呢？



王鴻薇批評，何況賴清德擔任台南市長時，有200多天不進議會，請問一下賴真的尊重民主嗎？還是說所謂的民主，事實上是以民進黨為主而已？



王鴻薇認為，賴清德其實心已定，就是要提罷免在野黨“立委”，賴不敢提公投，因譬如選罷法或財劃法修正案，很多民調顯示，民眾都是同意多於不同意，民進黨也從來沒有提出任何民調來支持他們的論點，所以賴根本不敢提公投，因為會輸到脫褲子，但是賴會搞罷免在野黨“立委”，這才是真的。