賴提更大民主？葉元之批以表面合作掩蓋獨斷

藍委葉元之受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月2日電（記者 俞敦平）賴清德元旦談話時提出“更大民主”理念，對此，中國國民黨籍“立委”葉元之認為，其缺乏具體內涵，並對賴清德邀請“立法院長”韓國瑜會談的真誠性提出質疑。葉元之呼籲執政黨應真正尊重民意，而非僅僅以表面嘗試合作的姿態掩蓋獨斷。



賴清德於元旦談話中強調台灣正面臨內外挑戰，需透過朝野合作來促進社會安定與經濟發展。他特別邀請“立法院長”韓國瑜前往“總統府”共商國事，並表達希望與各政黨攜手合作的意願。韓國瑜辦公室對此表達感謝，並期待透過互信與合作推動行政與立法的順暢運作。



對此，葉元之表示，過去一年“立法院”朝野對立嚴重，甚至出現執政黨“立委”試圖放青鳥癱瘓“立法院”的行為，讓社會大眾感到厭煩。他認為，如果賴清德真的希望促進朝野合作，就應以真誠態度進行溝通，而非僅在表面上釋出善意。過去一年“立法院”朝野對立嚴重，甚至出現執政黨“立委”帶著“青鳥”癱瘓“國會”的行為，讓社會大眾感到厭煩。他認為，如果賴清德真的希望促進朝野合作，就應以真誠態度進行溝通，而非僅在表面上釋出善意。



葉元之進一步指出，賴清德在談話中提到“更大民主”，但他對這個概念感到困惑，認為其缺乏明確的定義和方向。他直言，現行的選舉制度和憲政機制本身已經是民主的具體體現，沒有必要再提出似是而非的概念。葉元之甚至質疑，賴清德是否因擔心外界認為台灣民主不足，才不斷強調“民主”的重要性。



此外，葉元之還提到，民進黨政府在推動立法和處理爭議時，對不同聲音缺乏包容。他批評，過去一年，反對黨的意見常被壓制，社會上的多元聲音無法在“立法院”充分表達，這樣的氛圍讓人民感覺民主價值逐漸被侵蝕。



針對近期三讀通過的憲訴法、選罷法和財劃法等法案，葉元之表示，儘管部分法案在民調中獲得支持，但民進黨政府在推動過程中，往往忽略了多數民眾的真實感受。他呼籲執政黨應真正尊重民意，而非透過形式上的民調來強化自身立場。



最後，葉元之重申，他並不反對朝野合作，但希望賴清德在釋出善意的同時，能展現一致的行動力，而非僅僅作為表面宣傳。他呼籲朝野應以實質對話化解分歧，真正推動台灣民主的進步。