爭議法案提公投？ 綠委：藍營操作目的何在

吳思瑤受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月2日電（記者 黃筱筠）“行政院”今天針對《“憲法”訴訟法》提出覆議案，民進黨“立法院”黨團還有後續處理嗎？黨團幹事黨吳思瑤今天受訪指出，“行政院”今天通過覆議案會送“立法院”。依往例也要安排到院會報告、詢答。讓朝野就法案重新審視，未來有詢答過程都不可以快轉、省略，希望朝野要負責任，再一次論述各自主張。



藍營認為賴清德指出更大民意，是要提出公投。吳思瑤也指出，這些程序都還在努力中，對後續其他的政治動作，國民黨不要現在如此跳耀，她不知道他們操作公投議題是有什麼目的。



她也說，覆議案投票要循慣例15天內完成，現在不對覆議案後續投票預測結果，希望搭配論述以及社會專家對“憲法”訴訟法“違憲”之處大聲疾呼。覆議案是再次審視惡法的機會，這個過程行政與黨團團隊會努力到最後一分鐘，覆議後成敗不做任何預料，黨團對後續作為會做好因應，“釋憲”、暫時處分都努力在進行當中。



賴清德一再強調更大的民主，藍營認為是民進黨要提出公投？吳思瑤表示，不知道藍營要無限跳耀扯公投用意何在，民進黨多次提到沒有針對公投進行討論。針對《“憲法”訴訟法》等三大法案，《“憲法”訴訟法》授權不外乎覆議、暫時處分、“釋憲”等，他們窮盡一切努力做出作為。



吳思瑤也指出，這些程序都還在努力中，對後續其他的政治動作，國民黨不要現在如此跳耀，她不知道他們操作公投議題是有什麼目的。希望回到“立法院”場域，畢竟覆議案是所有法案重行審視的珍貴機會。希望覆議案期間朝野聆聽社會脈意見，這才是負責任的政黨。至於“釋憲”、暫時處分還有覆議之後，未來很多作為，現在沒有必要太超前部署。