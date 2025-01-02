要罷韓又邀喝咖啡　藍委游顥轟綠精神錯亂

國民黨籍“立委”游顥。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北1月2日電（記者 楊騰凱）賴清德昨日在元旦談話中表示，將邀中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜到府內“喝咖啡、聊國家大事”。對此，國民黨籍“立委”游顥向中評社表示，前幾天民進黨團還想罷免韓的院長職務，現在又要邀韓喝咖啡，這是精神錯亂，賴清德說一套做一套製造混亂。



賴清德昨天表示，團結朝野、化解分歧是“總統”的重要工作，他打算邀請韓國瑜，在韓啟程赴美慶賀美國總統當選人特朗普就職前，到府內“喝咖啡、聊國家大事”。



游顥向中評社表示，昨天賴清德發表元旦談話，他說“總統”的職責是團結朝野化解意見分歧，還打算邀請韓國瑜到“總統府”喝咖啡，聊“國家”大事。那這就奇怪了，我們怎麼記得前幾天民進黨團還想罷免韓國瑜的“立法院長”職務，隔了兩天就要喝咖啡，難道是精神錯亂嗎？



游顥指出，如果民進黨繼續製造混亂、分歧、對立，這才是對民主制度的極大挑戰。當法律被當成政治操作的工具，當權力被用來打擊異己，全體人民又要怎麼相信政府？



游顥表示，賴清德從上任以來不斷說一套做一套，包括推動“新兩國論”，明明在把台灣人民推向戰火邊緣，卻還要用一些花言巧語來欺騙百姓；同時一方面在罵韓國瑜，另一方面又想找韓國瑜喝咖啡，如果要化解朝野分歧與對立，又怎麼沒想到來邀請國民黨主席朱立倫喝和解咖啡呢？所以賴清德不要說一套做一套，不要再用花言巧語欺騙百姓。