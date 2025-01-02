柯文哲交保遭撤銷　陳玉珍批繼續押人取供

藍委陳玉珍。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月2日電（記者 張嘉文）台北地方檢察署不服涉入京華城案的台灣民眾黨前主席柯文哲交保，2度提出抗告成功。柯文哲等4名被告2日晚間6點將第三度出席羈押庭。中國國民黨籍“立委”陳玉珍今天對此表示，政治力真的不要介入太深，如果已經把人羈押了4個月，查不出什麼明確證據，還要繼續押人取供的話，檢察機關大概要好好檢討自己。



陳玉珍強調，尤其此案件在整個過程中，有特定的媒體周刊，都可以事先知道所有偵查不公開的內容，事後證明報導基本上和起訴內容很接近，就如檢察官是跟著周刊寫的劇本在演，這大大戕害了人民對司法公正的信賴度。



民眾黨前主席柯文哲因涉京華城弊案、政治獻金案，二進二出台北地方法院。第一次羈押庭以新台幣3000萬元交保，檢方抗告成功後，第二次法院裁定新台幣7000萬元交保，台北地檢署不服，對柯文哲等4人再次提出抗告。



1日北檢再度抗告成功，柯文哲等4人交保遭撤銷。合議庭發給檢辯雙方的通知是請被告柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗於今日上午11點至北院報到，並在候審室等候6點開庭。



陳玉珍今天在“立法院”受訪時對此表示，整個柯文哲案子最嚴重的，是讓偵查不公開變成最大笑話，此案讓外界發現，原來是檢、黨、媒三位一體在偵辦柯文哲。



陳玉珍認為，如果周刊媒體都可以事先提早的知道檢方所有辦案內容，且都屬偵查不公開的內容，事後證明檢方起訴和該媒體報導內容非常相似，這事實上嚴重傷害人民對司法公正的信賴度。



陳玉珍說，現在此案最應該回歸正常案件的常態，如果檢方在偵查過程中，已經羈押柯文哲2次共4個月，但都沒有方法辦出很確實的證據來證明柯收賄，那就不應該再繼續戕害人權，不應該繼續押人取供。