柯文哲急奔新竹探父　45分鐘快閃北院報到

柯文哲今日上午急奔台大醫院新竹分院探視柯爸。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月2日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城容積案1日再被台灣高等法院發回台北地方法院更裁，第三度接押庭預計在晚間6時召開，但今日一早柯就離開台北住處，先到律師事務所待了一小時後，就又搭車急奔台大醫院新竹分院探視因病住院的柯爸柯承發，柯僅短暫停留約45分鐘後就離開，將搭車直接向北院報到。



柯文哲從去年12月27日首次交保到30日二次交保，至今已回新竹探視柯爸四次。柯昨日上午才剛去過台大醫院新竹分院醫院探視柯爸，停留二個多小時後，又和柯媽何瑞英一起到新竹都城隍廟祈福，下午回民眾黨部主持擴大中央委員會議請辭黨主席，傍晚才返回台北住處，但晚間高院就又裁定台北地檢署抗告成功，發回北院更裁。



柯文哲今日上午約10時38分抵達台大醫院新竹分院，但因院外大塞車，探父心切的柯直接在路邊下車，獨自一人步行走進醫院。面對現場守候的大批媒體詢問對高院在次發回北院更裁的心情時，柯全程不發一語，面色凝重。



值得注意的是，在柯文哲抵達台大醫院新竹分院前約20分鐘，北院才通知將在今晚6時第三度召開接押庭，並諭知包括柯文哲、應曉薇、沈慶京和李文宗等4名被告須在上午11時向北院報到。難怪柯抵達醫院時神色匆忙，等不及困在車陣中的座車開到醫院門口，就獨自一人下車快步走進醫院探視柯爸，直到11時23分才離開醫院，搭車返回台北向北院報到。