憂韓不喝賴咖啡？綠委籲韓國瑜展現高度赴約

綠委林俊憲受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月2日電（記者 俞敦平）賴清德於元旦談話中釋出橄欖枝，邀請“立法院長”韓國瑜喝咖啡“共商國事”。對此，民主進步黨籍“立委”林俊憲和許智傑今日受訪時呼籲韓國瑜展現“立法院長”的高度，回應賴清德的誠意，並透過對話緩解朝野僵局與法案審查的爭議。



賴清德於元旦談話中強調台灣正面臨內外挑戰，需透過朝野合作來促進社會安定與經濟發展。他特別邀請“立法院長”韓國瑜前往“總統府”喝咖啡並“共商國事”，並表達希望與各政黨攜手合作的意願。韓國瑜辦公室對此表達感謝，並期待透過互信與合作推動行政與立法的順暢運作。



對此，林俊憲表示，賴清德的提議展現高度的誠意，而韓國瑜作為“立法院長”，應以“立院”大家長的角色回應邀請。他不忘批評韓國瑜在議事主持上多次跳過必要的協商程序，直接進行表決，例如近期的財劃法案審查，引發民進黨內部不滿。他強調，程序正義是朝野共同應遵守的原則，呼籲韓國瑜提升格局，扮演協調朝野的重要角色，以緩解當前的政治僵局，避免讓民眾受害。



許智傑也對賴清德的邀請表示肯定，認為邀韓國瑜“喝咖啡”是一次促進對話的好機會。他指出，近期藍白陣營在法案審查上的操作，包括不尊重行政分權的現象，對台灣政府運作造成衝擊，因此需要透過朝野領袖的對話來緩解緊張局勢。他強調，賴清德已釋出善意，期待韓國瑜能以負責任的態度回應，促進朝野間的溝通合作，讓法案審查回歸理性，減少無謂的政治對立。



兩位綠委均呼籲韓國瑜作為“立法院長”，應展現應有的領導格局，積極回應賴清德的提議，為台灣的政局注入更多穩定與建設性的動力。