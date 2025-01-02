高虹安案適用法條“違憲”疑慮　高院裁定停審

高虹安。（中評社 資料照） 中評社台北1月2日電／已退出台灣民眾黨、遭停職的無黨籍新竹市長高虹安因涉浮報“立法院”公費助理酬金、加班費共新台幣46萬30元，經台北地院審理後，認定高虹安的不法所得為11萬6514元，判處7年4月、褫奪公權4年。高虹安提出上訴。不過，台灣高等法院認為，本案關鍵法律條文《“立法院”組織法》第32條第1項規定，有“違憲”爭議，聲請“憲法”法庭宣告“違憲”，並在2日裁定停止本案審理。



高院表示，本院合議庭審理高虹安等人違反貪污治罪條例等案，經審視本案關鍵法律條文《“立法院”組織法》第32條第1項規定，依合理確信，認有違反“憲法”法庭關於法規範不得違反明確性原則的解釋，而與公職人員身分應受制度性保障意旨不符，牴觸“憲法”第18條規定，並危及民選公職人員身分穩定的民主“憲政”精神，將直接影響本案裁判結果。爰依《“憲法”訴訟法》第55條規定，聲請“憲法”法庭宣告《“立法院”組織法》第32條第1項規定“違憲”，並於今日裁定停止本案審理。



高院說明理由如下：



一、多年來因公費助理經費、加班費問題而涉訟者，各級法院就地方民意代表所為判決雖有200餘筆；然針對“立法委員”涉及此問題而獲判有罪者，本案尚屬首宗，相關法律規範意旨之明確性影響深遠。



二、審判實務上就地方民意代表判決所持見解，是否當然適用於“立法委員”，其關鍵在於《“立法院”組織法》第32條（下稱本法）與“地方民代補助條例”第6條之制度設計、性質是否相同，惟此部分尚有疑義；且本法在實務上應如何合法操作、立法者未規範事項得否由個案法官進行審查，亦非無疑。



三、“立法院”常以朝野協商處理關鍵爭議，其審議理由未必完整揭示，而全台最具規模，且擁有最豐沛立法研究專業（法制局）與預算研析（預算中心）資源的“立法院”，猶難以確定本法之意旨，依據法律審判的法官，自無越俎代庖之餘地。



四、民意代表助理費性質的釐清，攸關數百位現任或卸任“立委”及上千位公費助理類似行為之法律評價。對於類似案件，除假藉人頭冒領或中飽私囊之犯罪個案外，絕大部分（差額型）多因制度意旨模糊矇矓，致難以預見其法律效果或是否構成犯罪，而造成無必要之紛爭與訟累。



五、綜上，本院合議庭認為，唯有從本質面、制度面尋求正本清源之道，方能讓所有民意代表知所遵循、行止合度，並澈底解決此類問題。因此廣泛蒐集資料，深入研究，耗費時間精力，撰寫2萬言書狀，聲請“釋憲”並裁定停止本案審理。