沈慶京遲到3小時　坐輪椅抵北院不語

威京集團主席沈慶京坐輪椅抵達北院。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月2日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨前主席柯文哲涉貪被以新台幣7千萬元交保，台北地檢署不服抗告再度成功，柯文哲等4名被告2日晚間6點將第三度出席羈押庭。原定上午11點要到北院報到，柯文哲遲至下午1點、威京集團主席沈慶京下午2點坐輪椅抵達，均不發一語。



另外柯案的台高院審判長、北院審判長的背景來頭也曝光。



柯文哲、沈慶京、中國國民黨籍台北市議員應曉薇、柯文哲前財務長李文宗、前台北市副市長彭振聲等5人涉入京華城圖利、收賄等罪弊案，僅彭振聲坦承犯行，柯文哲首次羈押庭被裁定3千萬元交保，北檢第一度向台灣高等法院抗告成功，柯二度出庭羈押庭被提高至7千萬元交保、增加電子腳鐐等監控設備。北檢不服二度抗告又成功，台高院1日晚間8點多發回台北地院更裁，柯等4名被告晚間6點第三度出庭羈押庭。



應曉薇、李文宗準時報到，柯文哲下午1點6分抵達北院後，沈慶京則因要出庭取消近日安排的手術出院，下午2點15分在隨行人員的陪同下，坐著輪椅抵達北院。記者詢問“是否有信心？會覺得又要再被收押嗎？”沈慶京看看記者，戴著口罩不語，警方陪同進入電梯去候審室。



柯文哲等4人晚間6點出庭羈押庭，下午4點半預計發放民眾、媒體旁聽證。民眾黨組織發展部副主任林昭印已抵達北院守候，晚點也會有黨公職、柯粉小草陸續到來旁聽。



偵辦柯案的北檢由檢察官林俊言、林俊廷、廖彥鈞、黃琬珺、陳思荔等組成。此次北檢向台高院二度抗告成功、發回更裁，昨晚裁定的高院合議庭組成為審判長謝靜慧、法官楊志雄、陪席法官吳志強。



謝靜慧，中正大學法律研究所博士，歷任台南、士林地方法院法官、法官兼庭長、台灣高等法院法官、法官兼庭長、“司法院”少年及家事廳長。過去她在高院審判長時，曾審理過洪仲丘案（前時代力量籍“立委”洪慈庸弟弟）、小燈泡命案（現任時代力量黨主席王婉諭女兒）等。



審理柯案的北院審判長仍為江俊彥、法官許芳瑜、楊世賢，三度羈押庭陣容均一樣。江俊彥歷任台北地院法官兼庭長，曾審過勞動基金炒股案、潤寅詐貸案等。柯案二度羈押庭交保都由江俊彥裁定。今日三度羈押庭是否又加重交保或收押禁見與否？備受關注。