劉燈鐘：特朗普變數加賴清德傾獨　台海險峻

金門大學海洋與邊境管理學系副教授劉燈鐘。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月3日電（記者 方敬為）金門大學海洋與邊境管理學系副教授劉燈鐘接受中評社訪問表示，賴清德元旦談話隻字未提“中華民國”，並稱“中國”與“台灣”，“台獨”分離主義傾向越趨明顯，而1月20日美國總統當選人特朗普就要就任，特朗普的不確定性，加上賴清德傾獨，不能排除特朗普為了壓制中國而“借力使力”的可能性，台海情勢恐怕更加險峻。



劉燈鐘，政治大學“國家發展研究所”法學博士，現任金門大學海洋與邊境管理學系副教授、中華卓越青工總會會長。研究專長包括中國大陸研究、兩岸關係、政黨與選舉、國際治理。



針對賴清德元旦談話，劉燈鐘表示，雖然賴未再提“兩國互不隸屬”，不過通篇不提“中華民國”，只有強調“台灣”，中國大陸則以“中國”稱之，實際上還是“兩國論”，透露出其“台獨”分離主義傾向越趨明顯，賴清德的談話表面上不會過於尖銳，但內含方面，並未釋放出緩和兩岸的訊號，甚至有意漸行漸遠，兩岸氛圍只會越來越差。



劉燈鐘指出，今年美國的政權就要更替，1月20日特朗普將正式就任美國總統，按照特朗普以美國利益優先的施政方針，加上賴清德傾獨，“台灣牌”很可能再次成為特朗普對付中國的操作槓桿，令人擔憂的是，賴清德畢竟不是蔡英文，採取作風比蔡更強勢，兩岸政策更尖銳的路線，台灣的處境恐怕隨著特朗普就任後，安全風險節節攀升。



劉燈鐘提到，賴清德雖然聲稱要延續蔡英文“維持現狀”路線，實際上卻是走謀獨、對抗的路，以“兩國論”來取代兩岸概念，試圖將台灣帶往“台獨”道路，並宣稱是“合法合憲”。賴清德的“台獨”言論和行動，直接挑戰兩岸和平的基礎，使兩岸關係進一步緊張，將陷入更加危險的境地，讓兩岸離和平發展越來越遠。

