中評關注：藍挺陸配參政　防綠解散國民黨

國民黨團2日召開記者會，力挺曾任南投縣議員的陸配史雪燕。（中評社 資料照） 中評社台北1月3日電（記者 楊騰凱）中國國民黨“立法院”黨團2日開記者會，力挺因陸配身分遭“賴政府”解職的前南投縣議員史雪燕。假設“賴政府”剝奪陸配參政權，下一步會不會把刀動向國民黨？稱國民黨是外來政黨將之解散？藍力挺史雪燕，或許是在防範第一塊骨牌倒下後，隨後整個藍軍都被綠營弄垮。



史雪燕2021年透過遞補成為南投縣議員，是台灣首位陸配議員，2022年連任失敗。但“內政部”仍於去年12月2日以未依“國籍法”放棄其他國籍為由，將兩年前就已卸任議員職務的史雪燕解職，並函請南投縣議會追回史雪燕任職期間領取的研究費。



此次國民黨召開記者會聲援史雪燕，主要訴求為，“憲法”不把大陸視為外國，所以不得以“國籍法”處理陸配參政，要求應放棄他國國籍，大陸人士應優先適用“兩岸人民關係條例”，只要在台設籍10年即可參選公職。



從這次史雪燕的案例來看，史當初在民進黨蔡政府執政下遞補當上縣議員，當時既然一切都符合規定，如今卻一夕變天，民進黨甘願推翻過去的自己，或許是想藉由史案鋪成其他更大的政治議程。



雖然也有分析認為，同樣具有陸配身分的台灣民眾黨不分區“立委”被提名人李貞秀可能遞補“立委”，民進黨政府為了提前因應，才對史雪燕的案例動手。不過既然陸配當台灣民意代表已有先例，就代表適法性沒有問題，再加上民眾黨前主席柯文哲身陷司法風暴，民眾黨上下風雨飄搖，發展前途不明，此時此刻民進黨要再針對民眾黨的必要性不高，因此否定陸配擔綱公職的合法性，很可能是針對更大的國民黨而來。

