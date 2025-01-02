柯三度開羈押庭　李國璋嗆北檢要把柯關到死

民眾黨新竹黨部主委、新竹市議員李國璋。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月2日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積案1日再被台灣高等法院發回台北地方法院更裁，第三度羈押庭在今晚6時召開。民眾黨新竹黨部主委、新竹市議員李國璋今日受訪表示，高院和北院沒人願意作出負責任且正確的判決，非要這樣折騰柯不可，相信在這過程中已消耗民眾對司法的信心。



柯文哲遭台北地檢署起訴後，去年12月27日首次召開接押庭，被院裁定以新台幣3千萬元交保，但北檢不服提出抗告，高院在12月29日裁定發回北院更裁，柯在同日第二度召開接押庭，北院改裁定以7千萬元交保，並配戴電子腳鐐，北檢不服再次提出抗告，高院在1日也再度裁定發回北院更裁，柯將在今晚6時召開第三次接押庭。



李國璋今日受訪時強調，目前看起來北檢不把柯文哲關到死是不會罷休，而北院和高院似乎也沒有人願意做出負責任且正確的判決，非要這樣不斷來回去折騰柯文哲不可，但在這過程中，也正不斷在消耗民眾對司法和執政黨的信心與公信力。



李國璋嘲諷，難道柯文哲被以史上最高金額的7千萬元天價交保還不夠？一定要追加到1億元才滿足？還是北檢怕柯只有右腳戴電子腳鐐，左腳可能會跑出去，所以左腳也要再戴一個電子腳鐐？若北院真的這樣裁定，他也不會感到意外。他相信全台灣的民眾，包括過去許多對政治冷感的民眾，在心裡都已經對司法產生化學變化了。



媒體詢問，對於民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌接任民眾黨代理黨主席的看法？

