高院停審申請“釋憲”　高虹安盼還她清白

高虹安今日回應高院停審並聲請釋憲一事，希望法院能夠儘快還她清白。（照片：高虹安提供） 中評社新竹1月2日電（記者 盧誠輝）已退出台灣民眾黨且遭停職的新竹市長高虹安因“立委”任內涉嫌詐領助理費案，一審遭台北地方法院判刑7年4月，褫奪公權4年。高不服提出上訴，台灣高等法院僅在去年11月4日開過一次準備程序庭後，在今日突然裁定停審並聲請“釋憲”。對此，高今日回應表示，尊重高院合議庭的決議，希望法院能夠盡快還她清白。



高院今日發布新聞稿指出，合議庭審理高虹安等人違反貪污治罪條例等案，經審視本案關鍵法律條文《“立法院”組織法》第32條第1項規定，依合理確信，認有違反“憲法”法庭關於法規範不得違反明確性原則的解釋，而與公職人員身分應受制度性保障意旨不符，牴觸《“憲法”》第18條規定，並危及民選公職人員身分穩定的民主憲政精神，將直接影響本案裁判結果。因此決定聲請“釋憲”並裁定停止本案審理。



對此，高虹安回應強調，她尊重高院合議庭的決議，同時也高度肯定合議庭從“憲法”的高度以及人權保障的角度聲請宣告“違憲”，同時她也要再度重申自己沒有貪污不法，希望法院能夠盡快還她清白。



另外，新竹市政府也表示，針對高虹安市長案件，尊重高院合議庭決議。市府會延續高虹安市長擘劃的施政願景與藍圖，全力以赴，打造宜居永續的安居科技城。新竹市府強調，高虹安市長是新竹市民的民選首長，仍盼高市長早日回歸，繼續率領市府團隊。