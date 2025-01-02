陸委會：史雪燕被解職與“兩國論”毫無關係

陸委會副主委兼發言人梁文傑。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月2日電（記者 鄭羿菲）台“內政部”以具陸配身分的中國國民黨籍前南投縣議員史雪燕未放棄對岸“國籍”為由“解職”，中國國民黨“立法院”黨團2日召開記者會，批評“賴政府”操作“新“兩國論””。陸委會副主委兼發言人梁文傑回應，對政府來講，“國籍法”的硬性規定是不能有“雙重國籍”，這是忠誠性的問題，從頭到尾與“兩國論”毫無關係。



陸委會2日召開例行性記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑回應媒體相關提問。



梁文傑表示，過去曾有一些法院判決認為大陸地區人民也是“國民”，所以可以提起“國家賠償”等，“行政院”在去年5月已發函各“部會”解釋，所謂的“國民”是指具有“中華民國國籍”，居住台灣地區設有戶籍的，或是在台灣地區的無戶籍“國民”，白話來講，就是有資格參加健康保險才叫做“國民”。



梁文傑說，因此，中國國民黨籍“立委”翁曉玲的說法，其實是承襲過去很多機關或法院的錯誤，我們要再次指正。



梁文傑指出，史雪彥被解職與“兩國論”毫無關係，我們的“國籍法”是硬性規定，凡是要擔任公職，就不能有“雙重國籍”，就必須要放棄“外國籍”，若放棄不了，對不起，沒有第二條路，就是不能擔任公職。至於國民黨籍“立委”主張大陸國籍無法放棄，第一，有沒有辦法放棄要看申請之後的結果，但目前為止沒有人申請過，因此陸委會也不知道到底可不可以放棄國籍，先申請再說。



梁文傑認為，第二，藍委也說因為我們沒有承認中華人民共和國，所以不叫做國籍，但對政府來說，“國籍法”的硬性規定，是因為不能有多重忠誠的問題，所忠誠的對象無論是聯合國的會員國，還是不被聯合國所承認，或僅是一個政權都一樣，我們“國籍法”就是硬性規定，你只能夠有“台灣的國籍”，其他國家的國籍一概不准，不管是因為什麽原因，所以從頭到尾這件事與“兩國論”根本毫無關系。